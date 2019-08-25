Yaz bitiyor, oluşan güneş lekelerinden BBL (geniş bant ışık) tedavisi ile kurtulmak mümkün. Bu tedavi hem kolajen kaybını hem de pigmentlemeyi hedefleyen leke giderici ileri bir tekniktir. Geniş bant ışık teknolojisi, kolajeni uyarır ve cildin istenmeyen pigmentasyonunu ortadan kaldırır. Bu tedavi kolajen yapısını onarırken kahverengi lekeler, güneş hasarı, yüz damarları, rozasea ve kızarıklık görünümünü azaltmak için tasarlanmıştır. Güneş lekesi tedavisi, iyileşme sürecine ihtiyaç olmaksızın veya bir ya da birkaç seansta gerçekleştirilebilir. Bu işlem yüz, boyun, göğüs ve ellerin üst yüzeyine uygulanabilir. En iyi sonuçların elde edilmesi için birkaç seanslık tedavi önerilebilir.

Nasıl uygulanır?

BBL, cilde daha az risk getiren ve daha hafif tedavi ile daha zahmetsiz bir şekilde sonuç elde edilmesini sağlayan, fotofasiyaller kullanılan geleneksel, potansiyel olarak cildi zararlı, yoğun darbeli ışık (IPL) makinelerine göre daha üstün sonuçlar sunan bir tekniktir. BBL ışığı hedef bölgeye eşit şekilde uygulanır, bu da hassas ciltli olunsa dahi kullanımı risksiz ve güvenli hale getirir.

Genel olarak hastalar bu tedavi sırasında ağrı hissetmez ve iyileşme süresi için istirahat etmeleri de gerekmez. Tedavinin ardından çok hafif şişlik, tipik olarak birkaç saat içinde solan kızarıklık ve deride var olan koyu lekelerin yanı sıra cilt altında bulunan koyu lekeler de dahil olmak üzere hepsi daha koyu bir renge bürünür, ancak birkaç gün içinde hepsi düşer.

Avantajları nelerdir?

BBL tedavisi ile cilt lekelerinin yanı sıra, yaşlanma belirtileri olan kırışıklıklar, aşırı mimik kullanımı nedeni ile ciltte oluşan deformasyonlar, kılcal damar sorunları gibi cilt koşullarının tedavisini hedef alan photofacial tedaviler için yeni standartlar belirleyen yenilikçi bir teknolojidir. Yaşlanma ya da güneşin zararlı etkileri nedeni ile ortaya çıkan lekeleri, hasarlı cildi, kılcal damar çatlaklarını ve diğer cilt koşullarını tam olarak tedavi etmeyi hedefler. Tedavi, her hastanın cilt türüne ve hedeflenen sonuçlara ulaşacak şekilde tasarlanır.

BBL cihazı tarafından verilen ışık enerjisi cildin üst katmanlarını hafifçe ısıtır. Hedeflenen alanlar tarafından absorbe edilen ısı; cilt hücrelerini yeni kolajen rejenerasyonu için teşvik eder. Bu işlem, cilde doğal bir görünüm sağlar, doğal renkleri harmanlar; cildin daha pürüzsüz, canlı ve daha genç görünmesine destek olur.

Sevgiyle kalın.

Op. Dr. Güncel Öztürk

Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı

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