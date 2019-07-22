İdeal Dudak Tasarımı

Yüz güzelliğinde dudak şeklinin yeri çok önemlidir. Dudak estetiğinde dudak dolgunluğu ile beraber dudak konturu, üst dudak ile alt dudak arasındaki oran orantı ve üst dudak kıvrımları çok önemlidir. Özellikle eros yayı olarak da bilinen aşk yayı ise üst dudağın tam ortasındaki kıvrımın dudak ile uyumudur.

Eros yayı kıvrımının belirgin olduğu, alt dudağın üst dudağa göre daha dolgun, dolgunluğun ise dudağın orta kısmında yoğunlaştığı, üst dudak kenarlarının hafifçe kıvrık olduğu dudak şekli en ideal dudak şekli olarak kabul edilir.

Dudak tasarımı kriterleri

Dudak estetiğinin ana amacı dudağa dolgun ve çekici bir görünüm vermektir. Eros yayı genellikle doğal dudak yapısında bulunan bir kıvrımdır. Sadece bazı dudak şekillerinde bu kıvrım daha belirgindir, dudakla daha uyumludur ve hafif dışarı çıkıntı yapacak bir şekildedir. Tüm bu kriterler ideal dudak şeklini verir.

Bazı kişilerde dudaklar genetik olarak aşırı incedir ve eros yayı belirsiz halde olabilir. Bu durum kişilerde daha yaşlı bir görünümün yanı sıra mutsuz ve sinirli bir görünüme de neden olabilir. Dudak estetiğinde hem dolgunluk hem de dudak kıvrımı tasarımı birlikte yapılır.

Eros yayı kıvrımı önemli

Dudak dolgusunda günümüzde yaygın olarak hyalüronik asit dolgusu tercih edilir. Hyaluronik asit dudak dolgusu estetiği çok ince iğneler kullanılarak ortalama 10 ile 15 dakika arasında gerçekleştirilir. Operasyon sırasında herhangi bir şekilde ağrı hissedilmez. Hasta hemen iş ya da günlük hayatına devam edebilir. Dudak dolgunluğu ve şekli operasyonun hemen ardından belirgin hale gelir. Dudak şeklini ve hacmini kişiden kişiye göre değişiklik gösterse de yaklaşıl 1 yıl boyunca korumaya devam eder. Bu sürenin ardından dolgu işleminin tekrarlanması gerekmektedir.

Sevgiyle kalın.

Op. Dr. Güncel Öztürk

Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı

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