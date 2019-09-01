Kaş Düşüklüğü Estetiği

Botoks enjeksiyonu ile kaş kaldırma estetiği, tüm üst yüzü canlandırır, size enerjik bir görünüm kazandırarak daha genç bir görünüme kavuşmanızı sağlar. İyileşme süreci gerektirmeyen bu prosedür ile ağrısız bir şekilde yaşınızı birkaç yıl geriye götürebilirsiniz. Ameliyatsız bir işlem olduğu için öğle yemeği molası sırasında bile kolayca yaptırabilirsiniz.

Botoks enjeksiyonu estetiği ile kaşları aşağıya çeken kaslar rahatlatılarak kaldırma etkisi verilebilir. Bu prosedür ile sadece kaşlara daha hoş bir şekil sağlamakla kalmaz, aynı zamanda gözlerin de daha açık durmasını sağlar. Böylece size daha parlak ve daha genç bir görünüm kazandırır.

Kaş kaldırma estetiği sadece hafif kaş sarkmalarında uygulanır. İleri seviye kaş düşüklüklerinden ise cerrahi teknikler ile kaş kaldırma estetiği yapılması çok daha uygun olur. Hangi tekniğin sizin için daha uygun olduğunu öğrenmek için ise sadece alanında uzman bir estetik cerraha muayene olmanız gerekir.

İyileşme süreci zahmetsizdir

Botoksla kaş kaldırma estetiğinin sonuçları ortalama 4-8 ay sürmesini beklenir ve 5-7 gün içinde enjeksiyonunun etkileri görülmeye başlar. Nihai sonuçlar için yaklaşık 2 hafta kadar geçmesi gerekebilir. Enjeksiyondan sonra yaklaşık 4 saat boyunca alanı korumanız gerekir. Tedaviyi takiben birkaç saat egzersiz ve alkol vs. alımını sınırlamak da fayda sağlar. Hastalar nadiren hafif şişlik veya kızarık yaşayabilir, bu belirtiler bir saat içinde kendiliğinden geçer. Operasyondan önce kan sulandırma özelliği olan ilaçlar kullanmamak morluk oluşma riskini engeller.

Ameliyat ve anestezi korkusu olan hastalar için ameliyatsız teknik ile geçici bir çözüm sunar. Eğer kaş düşüklüğünün yanı sıra göz çevresinde kırışıklık da bulunuyorsa, aynı operasyon esnasında hastanın isteği doğrultusunda kompleks bir tedavi uygulanabilir. Özellik ile iyileşme süreci için vakti olmayanlar için de pratik bir tedavi imkanı sunar.

Sevgiyle kalın.

Op. Dr. Güncel Öztürk

Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı

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