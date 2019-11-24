Şakak dolgusu estetiği

Yaşlanma değişikliklerinin birçoğu, yüz hacmindeki değişiklikleri gözlemleyerek anlaşılabilir. Bazı yüzler, yukarıdan aşağıya düzensiz de olsa, kilo alırlar. Bazıları ise yaşlandıkça zayıflar. Şakaklar yüzün ve gözlerin iki yanında yer alır. Kaşların ucu, şakakların önünde biter ve üst kenar, alnınızı ortalar. Yaşlanma sürecinde hepimiz şakaklarımızdan hacim kaybediyoruz. Şakakların oyulması, yaşlanma sürecinin doğal bir parçasıdır. Yumuşak doku ve kemik erir, kas ve fasya (bağ dokularınız) değişir. Bu, şakak bölgesinde daha az yapısal desteğe yol açar, bu da kıvrımlar, kırışıklıklar ve hacim kaybı ile sonuçlanır.

Şakakların estetik tedavisi zordur çünkü bu bölgedeki doku incedir ve enjeksiyondan sonra düzensizlik gösterme eğilimindedir. İçi boş şakaklar için yağ enjeksiyonu ya da hyalüronik asit dolgu malzemesi gibi birçok ameliyatsız uygulama, kullanılabilmektedir.

Birçok dermal dolgu maddesi, ciltte doğal olarak bulunan bir maddeden oluşan temiz bir jelden yapılır. Dermal dolgu maddeleri viskozite, kalınlık ve uzun ömürlülük ile değişir. Göz bölgeniz ve şakak alanınız gibi cildinizin ince ve pürüzsüzlüğünün kritik olduğu alanlarda daha ince dolgu maddelerinin kullanımı tercih edilir. Şakaklar için dermal dolgu tedavisi ince uçlu iğneler kullanılarak enjeksiyon tekniği ile yapılabilir.

İyileşme süreci nasıldır?

Şakak dolgu tedavisinde mümkün olan en az miktarda morluk oluşması hedeflenir. Bunun için ince uçlu iğneler kullanılır. Dolgu enjeksiyonları yüzeysel olarak yayıldığı için damarlara ya da arter duvarlara temas etme riski düşük olur. Dermal dolgu maddelerinin çoğu, şakak dolgu işleminiz sırasında acı oluşma riskini önemli ölçüde azaltacak bir lokal anestezi ile uygulanır. Bu lokal anestezi, şakak bölgesini uyuşturur; bu sayede dolgu maddesi enjeksiyonu sırasında minimum rahatsızlık hissedilir. Şakak dolgusundan sonra, etkileri hemen belli olur. Herhangi bir şişlik varsa, bu şakak dolgusundan sonraki 2-3 günü içinde çözülecektir.

Şakak dolgusu uygulamasının ömrü yaşa, kullanılan dermal dolgu maddesinin miktarına, dermal dolgu maddesinin yerleştirilmesine ve kullanılan dermal dolgu ürününün türüne bağlı olarak değişiklik gösterir. Hastaların çoğu için sonuçlar 12 aya kadar sürebilir.

Şakaklara dolgu enjeksiyonu uygulandıktan sonra, nemlendirmek için bir göz serumu ve güneş koruması kullanmanızı öneririz.

Sevgiyle kalın.

Op. Dr. Güncel Öztürk

Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı

www.guncelozturk.com