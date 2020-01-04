Yanak küçültme estetiği

Yanakların doğal yapısında bukkal yağ yastıkları bulunmaktadır ve kişi yaşlandıkça bu yağ yastıkları yoğunlaşır ve tombul yanaklı bir görünüm ortaya çıkar. Bu biriktikten sonra kaybedilmesi zor olan bir yağ alanıdır. Yanaktan yağ alımı (bişektomi) prosedürü işte bu bukkal yağ yastıklarını hedef alır.

Bukkal yağ azaltımı yanaklara uygulanan bir prosedürdür. Yanaklarda çeşitli sebeplerden oluşan aşırı yağlanmayı gidermek için uygulanır. Minimal invaziv ile gerçekleştirilen bir tekniktir. Kesiler ağzın içerisinden açılır. O yüzden dışarıdan görülen bir iz oluşmaz.

Bişektomi ile hedeflenen alan yanak içinde bulunan bukal yağ yastığıdır ve ağzın iç kısmından küçük insizyonlar açılır. Ardından liposuction yöntemi ile yanaklardaki aşırı yağ birikimi çekilerek alınır. Prosedür yaklaşık bir saat sürer ve genel anestezi ya da bilinçli sedasyon yani lokal anestezi altında yapılır.

İyileşme süreci kısadır

Yanak küçültme estetiğinde uygulanan teknik ve kişinin genel cilt yapısına göre iyileşme süreçleri farklılık gösterir. Birkaç gün çiğneme hareketi yaparken çiğneme kaslarında hafif ağrı hissedilebilir. Prosedürün nihai sonuçlarının ortaya çıkması birkaç hafta sürebilir. Yanaktan yağ alımı işleminin sonuçları kalıcıdır. Bu neden ile operasyona karar vermeden önce çok iyi bir araştırma yapılmalı ve estetik cerrahtan tüm süreç hakkında ayrıntılı bilgi alınmalıdır. Yanaktan yağ alımında diğer cerrahi tekniklere kıyasla iyileşme süreci daha kısa da olsa, yine de belirli bir iyileşme sürecine ihtiyaç vardır. Unutulmaması gereken en önemli konu ise tüm cerrahi işlemlerde olduğu gibi bu prosedürde de iyileşme süreci kişiden kişiye farklılık gösterir.

İyileşme sürecinin daha hızlı geçmesi için operasyondan önce sigara ve alkol tüketimini en az bir hafta boyunca kesmek gerekir. Operasyondan önce aspirin gibi kan sulandırma özelliği olan ilaçların kullanılmaması gerekir.

Sevgiyle kalın.

Op. Dr. Güncel Öztürk

Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı

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