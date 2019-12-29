Yeni yıla daha enerjik girin

Sevdiklerimizle dolu dolu geçirdiğimiz her yıl bizler için bir şans… Ruhumuza katmış olduğu güzel anıların ve tecrübelerin yanı sıra fiziksel görünümümüze de çeşitli katkıları olabiliyor. Bunlar arasında çizgiler, kırışıklar ve lekeler de yer alıyor… Estetik cerrahinin sunduğu çeşitli imkanlar sayesinde bu belirtilerden de kurtulmak ve 2020’ye ruhumuzdaki enerjiyi gösterecek daha genç ve estetik bir görünümle girmek mümkün. İşte size estetik cerrahinin sunduğu ameliyatsız teknikler…

Kırışık ve çizgi estetiği

Botoks ve dolgu enjeksiyonları ile göz çevresi, kaş arası, alın ve dudak çevresindeki mimik kırışıklıkları ile hacim kayıpları ameliyatsız bir şekilde tedavi edilebilmektedir. Ortalama 15-20 dakika süren bu işlemlerle hastalar bu bölgelerdeki kırışıklıklardan kurtularak daha genç ve daha canlı görünüme kavuşabiliyor. Operasyondan sonra iyileşme sürecine gerek olmadığı için de normal hayatlarına ara vermeden devam edebiliyorlar. Uzmanlar tarafından yapıldığında gayet doğal bir görünüm sağlayan botoks ve dolgu işlemlerinin kullanılan malzemenin türüne göre 6 ay ile 2 yıl arasında etkileri devam edebilmektedir.

Göz çevresi estetiği

Gözlerin altında koyu halkalar oluşmasının bir numaralı nedeni, gözyaşı kanalındaki hacim kaybından kaynaklanmaktadır. Işık dolgusu ile göz altındaki bu çukurluklar eşit seviyeye getirilerek ışığı eşit düzeyde yansıtması sağlanır. Aynı zamanda cildin nem ve yağ eksiği de giderilerek kalitesi artırılır. Işık dolgusunda cildin beslenmesini ve nemlenmesini sağlayan, doğal cilt yapısında da bulunan hiyalüronik asit ve gerekli besin maddelerinin (antioksidanlar, amino asitler, vitamin B6) bir karışımından oluşan özel bir içerik kullanılır. Ve bu içerik çok ince uçlu iğnelerle göz altına ortalama 15 dakikalık ağrısız bir işlemle enjekte edilir.

Kaş kaldırma estetiği

Botoks enjeksiyonu ile sadece kırışıklıklarınızı tedavi ettirmekle kalmaz, aynı zamanda üzgün, yorgun ve yaşlı görünüme neden olan kaş düşüklüğünü de tedavi ettirebilirsiniz. Botoks enjeksiyonu ile kaşınızı ameliyata gerek kalmaksızın kaldırabilir, sadece birkaç dakikalık bir operasyonla daha genç bir görünüme sahip olunabilir.

Yanak estetiği

Ameliyatsız tekniklerle yanağa ihtiyaç doğrultusunda hacim kazandırılabilir ya da yanak küçültme yapılabilir. Hacim kazandırmak için dolgu teknikleri kullanılırken, yanak küçültme için liposuction yani yağ alma tekniği kullanılabilir. Dolgu malzemesi olarak hyalüronik asit ya da kişinin kendi yağ hücreleri kullanılabilir. Hyalüronik asit için enjeksiyon tekniği kullanılabilir. Yağ enjeksiyonu için mikro ya da nano yağ enjeksiyonu teknikleri tercih edilebilir.

Dudak estetiği

Hacmini ve şeklini kaybetmiş dudaklar da yüzde yorgun, mutsuz ve yaşlı bir görünüme neden olur. Dudak dolgunlaştırma işlemi ile dudağınızın konturunu düzeltebilir, şeklini ve kalınlığını değiştirebilir, daha çekici, daha enerjik ve daha genç bir görünüme kavuşabilirsiniz. Geçici bir işlem olan dudak dolgusu işlemi ile ortalama 6 ayda bir dudağınızın görünümünü ve boyutunu istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz.

Çene estetiği

Çenedeki en yaygın şekil bozuklukları hacim eksiklikleri, çene büyüklüğü, çene hattı çizgisi belirsizliği, asimetri ve çene altı sarkmaları olarak sayılabilir. Dolgu malzemeleri enjeksiyonu ile artan çene projeksiyonu, daha 'V' şeklinde bir yüz şekli oluşturabilir. Bu, çenenin oranları yüzün diğer özellikleri ile uyumlu hale getirebilir ve yüzün genel estetiği artırılabilir. Masseter ve Nefertiti enjeksiyon teknikleri ile çenenin boyutu duruma göre azaltılabilir ya da artırılabilirken boyun bölgesindeki kırışıklar da tedavi edilebilir.

Her yeni yıla daha enerjik ve genç girmek mümkün. Heyecan, enerji ve neşenizin bol olduğu bir yıl diliyorum… Sevgiyle kalın.

Op. Dr. Güncel Öztürk

Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı

www.guncelozturk.com