Yeni yıla genç girilebilir

2020’ye girmeye günler kaldı. Yeni yılı daha enerjik karşılayabilirsiniz. İçinizdeki coşkuyu yüzünüze yansıtabilirsiniz. Mutlu ve enerjik hissettiğiniz halde sizi göre herkes yorgun ya da üzgün görünüyorsunuz diyor mu? Bunun sebebi yüzünüzde oluşmaya başlayan kırışıklar ve sarkmalar olabilir.

Eğer göründüğünüzden daha genç ve enerjik hissediyor ve bunu yansıtamadığınız için üzülüyorsanız, cerrahi ve cerrahi olmayan tekniklerden faydalanabilirsiniz. Eğer ameliyat için yeterli vaktiniz yoksa ya da anestezi ve ameliyat korkunuz varsa ameliyatsız tekniklerden faydalanabilirsiniz. En yaygın ameliyatsız teknikler arasında enjeksiyon teknikleri geliyor.

Enjeksiyon teknikleri nelerdir?

Botoks ve dolgu enjeksiyonları ameliyatsız tekniklerin başında gelir. Göz çevresi ve alın bölgesindeki kırışıkların tedavisinde ve kaş kaldırmada botokstan faydalanabilir. Yüzdeki oluk ve derin kırışıklıklarda dermal dolgu/hyalüronik asit dolgu enjeksiyonu kullanılır. Göz altı torbası ve morluklarının tedavisinde ışık dolgusu kullanılır.

Enjeksiyon teknikleri kişinin ihtiyacına göre planlanır. Yüz bölgesindeki yaşlanmaya bağlı oluşan hacim ve şekil kayıplarını tedavi etmek için kişiye özel analiz, estetik tasarım ve uygulama planı yapılmalıdır. Bu hesaplamalara yaş, cinsiyet, kişinin genel sağlık durumu gibi faktörlerin de dahil edilmesi gerekir.

Elmacık kemiği, çene, dudak ve göz altı torbasının nedenleri arasında hacim kaybı vardır. Yüzdeki hacim kayıplarının tedavisinde hyaluronik asit dolgu enjeksiyonu kullanılır. Dolgu enjeksiyonu günümüzde sadece yüzdeki hacim eksiklerinde değil, burun estetiği, meme ve popo dolgunlaştırma da yaygın olarak kullanılan bir tekniktir.

Botoks ile dolgu arasındaki farklar

Botoks özellikle alın ve göz çevresi alanlarında botoks enjeksiyonu en etkili tedavi yöntemidir. Kaş düşüklüğünün yanı sıra göz çevresinde kazayağı, alt göz kapağı, burun tabanındaki kırışıklıklar, kaş arasındaki iki dikey kırışıklığın tedavisi için de botoks kullanılır. Gülümseme kası kırışıklarının, üst dudak çizgileri, ağız köşesi çizgileri, ağız köşesi düşüklüğü de botoks ve dolgu enjeksiyonum ile tedavi edilerek daha genç bir görünüm ve daha belirgin bir gülümseme sağlanabilir. Gülümseme kaslarındaki kırışıklık ve ağız kenarı düşüklüğü kişiler gülümsese bile gülümseme ifadesinin tam olarak oluşmasına engel olabilir.

Sadece birkaç dakika süren ameliyatsız uygulamalar ile daha genç görünmek ve gençliğinizi daha uzun süre korumak mümkün. Operasyonları planlarken operasyonların etki etme sürelerinin de dikkate alınması gerekir. Dolgu enjeksiyonun etkileri hemen ortaya çıkarken botoksun etkilerinin ortaya çıkması için bir hafta beklenmesi gerekir. Geri dönüşümü mümkün olan bu operasyonları yılda 2 kez tekrarlanması gerekebilir. Kendisini genç hisseden ve her daim enerjik görünmek isteyen herkesin yeni yılı kutlu olsun.

Sevgiyle kalın.

Op. Dr. Güncel Öztürk

Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı

www.guncelozturk.com