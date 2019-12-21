Annelik Estetiği

Doğum sonrası vücut şekillendirme prosedürleri veya “mommy makeover”, tüm dünyada kadınlar arasında giderek daha popüler hale geliyor. Annelik estetiğinde ??bir kadının hamilelik öncesi bedenine geri dönmeyi hedefleyen birçok estetik prosedür bulunur.

Hem hamilelik hem de doğum, bir kadının vücudunu önemli ölçüde değiştirebilir. Egzersiz ve diyet ile özellikle meme ve karındaki deformasyonları düzeltmek mümkün olmayabilir.

Annelik estetiği neleri içerir?

Annelik estetiği terimi, hastanın çocuk sahibi olduğu anlamına gelse de, benzer ihtiyaçları olan her kadın bu prosedüre dahil edilen operasyonlardan isterse faydalanabilir. Genel olarak, annelik estetiği kadınların hamilelik ve doğum sonrası ortaya çıkan en yaygın sorunları ele alan estetik operasyonların bir kombinasyonudur. Annelik estetiği şunları içerebilir: Meme büyütme ve dikleştirme, karın estetiği (abdominoplasti), vajina estetiği (vajinoplasti) ve genital estetik (labioplasti)tir.

Meme büyütme ve dikleştirme

Hamilelik ve emzirme süreci, bir kadının memelerinin büyük oranda değişmesine neden olabilir. Annelik estetiği ile memelerde meydana gelen sarkma ve hacim eksikliği kombine bir operasyonla giderilebilir. Memeler eski şekline ve hacmine başarılı bir şekilde döndürülebilir.

Karın estetiği (Abdominoplasti)

Karın estetiği ile hamilelik ve doğum sonrası karın bölgesinde oluşan sarkıklık ve fazla yağ alınarak daha gergin bir karın elde edilebilir. Çoğu durumda, gebelik sırasında zayıflamış veya ayrılmış karın kasları bile düzeltilebilir. Karın germe estetiği için tekrar bebek sahibi olmayı düşünmeyen anneler için daha uygun bir estetik operasyondur.

Vajina estetiği (Vajinoplasti)

Vajinoplasti, vajinal kanalı sıkılaştırmayı amaçlayan bir işlemdir. Bazı durumlarda, kadınlara tıbbi nedenlerden dolayı vajinoplasti yapılması gerekebilir, ancak çoğu hasta için doğum sonrası uygulanan bir estetik işlemidir.

Vajina estetiğinin birçok faydası vardır. Bu rekonstrüktif cerrahinin en büyük avantajlarından biri ilişki sırasında artan hassasiyettir. Vajina estetiği doğum sonrası operasyonlar sonrasında hasta memnuniyeti en yüksek olan operasyonlardan birisidir.

Genital estetik (Labioplasti)

Genital estetik, iç ve dış dudaklara uygulanan bir prosedürdür. Vajinoplasti gibi, bazı kadınların da tıbbi nedenlerden dolayı bu ameliyatı geçirilmeleri gerekebilir, ancak aynı zamanda annelik estetik operasyonları içinde de uygulanan prosedürlerdendir. Doğum labiaların şeklini, boyutunu ve rengini etkileyebilir ve genital bölgelerindeki bu değişikliklerden rahatsız olan kadınlar kendilerini daha iyi hissetmek için bu prosedürü tercih edebilir.

Annelik estetiğinde hastanın ihtiyacına ve isteğine göre tek seferde birden fazla sorun aynı operasyonda düzeltilebilir. Özellikle tekrar anne olmayı düşünmeyen kadınlar için çok daha uygun operasyonlardır. Çünkü tekrarlayan hamilelik ve doğum süreçleri bazı estetik sorunların yeniden ortaya çıkmasına neden olabilir.