Ben Kansere Dönüşür mü?

Benler, cilde renk veren hücrelerin vücudun herhangi bir yerinde cilt altında normalden farklı bir şekilde yerleşmesi ile oluşur. Renk, şekil ve boyut olarak değişiklik gösterir. Ben oluşumunun en önemli nedeni kalıtımsal özelliklerdir. Açık tenli, renkli gözlü, açık renkli saçlı kişilerde ve güneşte kolay yanabilen cilt tiplerinde daha yaygın olarak görülebilmektedir. Çoğu iyi huyludur, yani kanserli değildir. Yapılan tetkiklerin ardından kanser hücresine rastlanması durumunda acilen tedavi edilmesi gerekir.

Ben tipleri nelerdir?

İki çeşit ben tipi mevcuttur. Birincisi doğuştan beri var olanlar, ikincisi ise sonradan ortaya çıkan benler. Doğuştan var olan benler genellikle kahve renkli olup zamanla üzerinde kabarıklıklar ve kıllar oluşabilir. Yaşla birlikte boyutu büyüyebilir. Sonradan ortaya çıkan benler ise genellikle açık ya da koyu kahverengi tonlarında, ciltle aynı yüzeyde ya da kabarık olabilir. Koyu renkli cilt tiplerinde benler daha koyu renkli olur.

Atipik veya displastik olarak isimlendirilen benlerin kanser oluşturma riski çok daha yüksektir. Bu tip benlerin kenarları düzensiz olur, açık ile koyu kahve renkleri karışık bir şekilde bir arada olur.

Peki, ben koparılınca ne olur?

Bazı durumlarda örneğin tıraş olurken, giyinirken ya da başka sebeplerle ben kendiliğinden kopabilir. Bunun dışında hastalar yaygın olarak ip bağlama ya da ilaç sürme gibi çeşitli tekniklerle beni kendileri de koparmaya çalışabilir. Bu sağlık açısından son derece riskli durumlara sebep olabilir. Eğer benlerden rahatsız olma durumu varsa estetik cerrahlardan destek alarak basit bir operasyonla kurtulmanız mümkün. Sanıldığı gibi benleri aldırmak tehlikeli değildir. Ancak bu işlem öncesi benlerin mutlaka bir cerrah tarafından incelenmesi gereklidir.

Benler iki nedenle aldırılabilir. Bunlardan ilki estetik açıdan kötü bir görünüme neden oluyor ve kişiyi rahatsız ediyorsa, diğeri ise kanserleşme riski varsa. Riskli olan benlerde kanserleşme oranı normale göre 27 kat daha fazla olduğu için benin tamamı alınır. Riskli benler alındıktan sonra inceleme için mutlaka laboratuvara gönderilir.

Benler nasıl alınır?

Benler oldukça basit bir cerrahi operasyonla alınabilir. Bu operasyon doktorunuzun ofisinde, kliniğinde veya bir hastanenin polikliniğinde yapılabilir. Genellikle iki yoldan birisi seçilir:

Cerrahi eksizyon: Doktorunuz bölgeyi uyuşturur. Benin etrafındaki dokuyu kesmek için neşter veya keskin, dairesel bir bıçak kullanır ve ardından cilt kapatılır.

Cerrahi tıraş: Daha küçük benlerde daha sık uygulanır. Bölgeyi uyuşturduktan sonra doktorunuz beni ve altındaki dokuyu tıraş etmek için küçük bir bıçak kullanır. Genellikle dikişlere ihtiyaç duyulmaz.

Operasyon ortalama yarım saat sürmektedir. Dikişler ortalama bir hafta içinde iyileşir. Operasyondan sonra benin büyüklüğüne ve cildin kalitesine göre değişiklik gösterse de belirgin bir iz kalmaz.

Herhangi bir risk var mı?

Alınan benler tekrar çıkmaz. Operasyondan sonra hafif bir iz kalabilir. Ameliyat sonrası en büyük risk, bölgenin enfekte olması olabilir. Doktorunuzun yaranın bakımı için verdiği talimatlara uymaya dikkat etmelisiniz. Güneş ışınlarından da uzak durulması gerekir.

Kendiniz çıkarabilir misiniz?

İnsanlar bazen benlerini kesmeye ya da ip ile bağlamaya çalışırlar. Bu kesinlikle yapılmamalıdır. Eğer koparılan ben atipik yani kanser hücresi taşıyan bir bense kansere dönüşme riski yüksektir. Bunun dışındaki benlerde ise kanama ve enfeksiyon oluşumuna neden olabilir. Ben aldırma operasyonu oldukça basit ve güvenilir bir işlemdir. Bunun için alanında uzman bir cerrahtan destek alınması yeterlidir.



Op. Dr. İlsun Aka

Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahisi



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