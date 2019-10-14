Gamze estetiği nedir?

Dimpleplasti, yanaklarda gamzeler oluşturmak için kullanılan bir plastik cerrahi ameliyat tekniğidir. Gamzeler, bazı insanların gülümsediğinde yüzlerinde oluşan çukurlardır. Sıklıkla yanakların yanlarında görülmekle birlikte çenede de görülebilir. Herkes bu yüz özelliğiyle doğmaz. Bazı insanlarda, gamzeler doğal olarak derin yüz kaslarının neden olduğu dermisteki girintilerden kaynaklanmaktadır. Diğerleri yaralanmalardan kaynaklanabilir.

Sebeplerinden bağımsız olarak, gamzeler bazı kültürler tarafından güzellik, iyi şans ve hatta servet işareti olarak kabul edilir. Bu tarz etkileri nedeniyle, gamze ameliyatlarının sayısı son yıllarda önemli ölçüde artmıştır.

Gamze estetiği nasıl uygulanır?

Gamze estetiği yanaklara uygulanan topikal ve lokal anestezi altında uygulanmaya başlanır. Ardından yanaklarda yapay gamzeler oluşturmak için küçük bir biyopsi aleti kullanılır. Ciltteki gamze olabilecek bölgenin hemen altındaki ciltteki mukozal ekleri kazınarak küçük bir parça kas ve yağ dokusu alınır. Bu prosedür aynı zamanda mukoza tarafında da yapılır. Kazıma prosedürü ile yaratılan iki ham alan daha sonra birbirlerine yapışır ve gamze oluşmasını sağlar. Çukurun boyutu çizik alanın büyüklüğü veya genişliği ile kontrol edilir. Hasta daha büyük bir çukur isterse, daha büyük bir alan kazınır. Operasyon 2 ile 3 milimetre uzunluğundaki kesiler üzerinde gerçekleştirilir. Gamzelere yer açtıktan sonra, yanak kasının bir tarafından diğerine bir dikiş yerleştirilerek sabitlenir. Kesiler kapatılarak operasyon tamamlanır. Gamze estetiğinin sonuçları kalıcı olup, hasta memnuniyeti yüksek bir estetik cerrahi prosedürüdür.

Gamze estetiği sonrası iyileşme süreci nasıldır?

Gamze oluşturma ameliyatı sırasında yapılan insizyonlar, kendiliğinden çözünebilir dikişlerle kapatılır. Yanağın dış kısmı prosedürden tamamen etkilenmez. Tüm ameliyat genellikle 20 ila 30 dakika sürer ve hastalar hemen taburcu edilir. İntraoral insizyon nedeniyle hastaların birkaç gün yumuşak ve sıvı diyetle beslenmeleri gerekebilir. Hastalar operasyondan bir gün sonra normal faaliyetlerine devam edebilirler.

Gamze estetiğinde dikkat edilmesi gerekenler nelerdir?

Alanında uzman estetik cerrah tarafından steril koşulların sağlandığı klinik ya da hastane ortamında uygulanması gereken bir prosedürdür. Tersi durumda anesteziye bağlı anafilaktik reaksiyon, kanama, hematom, parestezi, bukkal dal gibi hayati yüz yapılarında yaralanma, gamze asimetrisi ve geç iyileşme gibi sorunlar yaşanabilir.

Op. Dr. İlsun Aka

Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahisi



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