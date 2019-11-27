Göz Altı Işık Dolgusu

Göz altlarındaki koyu halkalar, kadın/erkek herkesin ortak estetik kaygısıdır ve yüze yorgun ve yaşlı bir görünüm verir, üstelik kozmetik ürünlerle gizlenmesi de oldukça zordur. Göz çevresi halkaları ve bazı göz kapağı torbaları cerrahi olmayan bir teknik olan ışık dolgusu ile tedavi edilebilmektedir.

Hyalüronik asit dolgu maddeleri ile göz altı çukur genişliği azaltılır, göz kapaklarındaki cilt inceliği, renk değişikliği ve cildin kalitesi düzeltilir. Göz çevresindeki koyu halkalar çoğunlukla genetiktir. Cildinizin bileşimi ve ışığın yörünge kemiğinizden yansıdığı açı önemlidir.

Göz altı morlukları neden oluşur?

Gözlerin altında koyu halkalar oluşmasının bir numaralı nedeni, gözyaşı kanalındaki hacim kaybından kaynaklanmaktadır. Gözlerin altındaki koyu halkaların en yaygın nedenlerinden biri de yaş ilerledikçe gözlerin içinde ve çevresinde yağ değişiklikleri nedeniyle azalan dolgunluktur. Ustalıkla uygulanmış hyalüronik asit dolgu materyalinde oluşan küçük bir tabaka, hassas cildinizi doldurmak için ihtiyacınız olan tek şey. Ameliyatsız bir teknik olduğu için işinize hemen devam edebilirsiniz. Cilde aşırı etki eden ağır aktiviteler dışında basit egzersizler de yapabilirsiniz.

Işık dolgusunun içeriği nedir?

Cildin beslenmesini ve nemlenmesini sağlayan, doğal cilt yapısında da bulunan hiyalüronik asit ve gerekli besin maddelerinin (antioksidanlar, amino asitler, vitamin B6) bir karışımından oluşan özel bir içerik kullanılır.

Nasıl etki eder?

Işık dolgusu ile göz altındaki çukurluklar eşit seviyeye getirilerek ışığı eşit düzeyde yansıtması sağlanır. Aynı zamanda cildin nem ve yağ eksiği de giderilerek kalitesi artırılır. İlk olarak hyalüronik asidin etkisiyle cildin tabakaları güçlendirilir ve çukurlukların doldurulması sağlanır. Bu sayede koyu halkalar ve göz altı torbaları ortadan kaldırılmış olur. İkinci olarak içerikteki besleyici vitamin ve asit içerikleri sayesinde cildin yenilenmesi sağlanır.

İyileşme süreci nasıldır?

Enjeksiyonun ardından birkaç saat içinde kendiliğinden geçecek çok ufak kızarıklık oluşabilir. Cilt güneşe ve sıcağa maruz bırakılmamalıdır. Birkaç saat sonra isterseniz makyaj bile yapabilirsiniz.

Op. Dr. İlsun Aka

Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahisi



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