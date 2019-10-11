Kaş kaldırma; alnın yumuşak dokusunu ve derisini kaldırarak alnın, kaşın ve gözlerin etrafındaki alanı iyileştirir. Düşük, sarkık kaşlara veya kaş asimetrisine sahipseniz, kaş kaldırma estetiği tercih edebilirsiniz.

Yaşlanma tipik olarak kaşların aşağı inmesine neden olur. Cilt ve yumuşak dokular esnekliklerini kaybettiğinden, kaşlar ve kirpikler arasındaki mesafe de kısalır. Düşük kaş pozisyonu sizi yorgun, kızgın veya üzgün gösterebilir. Kaş kaldırma estetiği ile kaşlar kaldırılabilir ve tazelenmiş, daha hoş bir görünüm elde edilebilir.

Alnınızı ve kaş alanlarınızı kaldırmak için iki yöntem uygulanabilir: Klasik kaş kaldırma ve Endoskopik kaş kaldırma.

Klasik kaldırma, fazla miktarda sarkıklık varsa ve deri çıkarılması gerekiyorsa saçlı çizginin 4-5 cm kadar gerisinden taç tarzında ya da Z şeklinde iz bırakılarak uygulanabilir. Nerede olduğuna bağlı olarak, cerrah gözle görülür bir iz oluşmasını önlemek için çalışacaktır.

Endoskopik kaldırma için, cerrah kafa derinizde birkaç ufak kesim yapar. Bu operasyonda cerrah, ince bir tüpün ucundaki küçük bir kamera olan bir kapsamı, kesilerden birine yerleştirir ve gerekli değişiklikleri yapmak için diğer bir kesiye yerleştirilmiş başka bir cihaz kullanır. Bu yöntemle aynı zamanda alın germe işlemi de uygulanabilir. Yine kaş kaldırmadaki gibi saçlı deri içinden 3 veya 4 adet 2’şer cm’lik kesilerle, endoskopik yöntemle aynı sonuç alınabilir. Kesiler daha küçük olduğundan, bu işlem klasik yöntemden daha kısa iyileşme sürecine sahiptir. Minimal skar ve daha kısa iyileşme süresine sahip olacaksınız.

Kaş kaldırma estetiğinden önce dikkat edilmesi gerekenler

Örneğin, sigara içiyorsanız, cerrahınız sizden en azından geçici olarak durmanızı isteyebilir. Ayrıca alkol ve bazı ilaçlardan uzak durmanız da gerekebilir. Düzenli olarak bir aspirin veya başka bir anti-enflamatuar ilaç alırsanız, cerrahınız sizden ameliyattan önce bunları belirli bir süre almamanızı isteyecektir. Bu ilaçlar kanamanın artmasına neden olabilir ve bundan kaçınılmalıdır.

Kaş kaldırma işlemi hastane ortamında yapılmalıdır. Ortalama bir saat süren operasyonla lokal ya da genel anestezi altında işleminiz tamamlanır. Genellikle gece kalmaya gerek yoktur. Operasyon sona erdiğinde, cerrahınız kesileri dikiş veya zımba ile kapatır, bölgeyi temizler ve bandajlar. Cerrahınızın size vereceği talimatları takip etmeniz çok önemlidir.

Kaş kaldırma estetiği sonrası iyileşme süreci

İyileşmeniz, hangi kaş kaldırma prosedürünün (klasik veya endoskopik) uygulandığına bağlı olarak değişiklik gösterir. Her iki durumda da yaklaşık bir hafta içinde çıkarılması gereken dikişlere veya zımbalara sahip olacaksınız. Dikişler, saç çizgisinin altına yerleştirildiği için görünür bir iz bırakmaz. Operasyondan sonra olası şişlikler ortalama bir hafta içinde geçer. Ameliyattan sonra en az iki gün boyunca, şişliği hafifletmek için başınızı dik tutmalısınız ve etkilenen bölgeye hafifçe soğuk kompres uygulayabilirsiniz. Ameliyattan sonraki ilk birkaç hafta boyunca ağır kaldırma, kuvvetli egzersiz veya diğer etkinliklerden kaçınmanız tavsiye edilir.

Ameliyatsız kaş kaldırma estetiği

Kaş kaldırma estetiğinde günümüzde en yaygın olarak; ameliyatsız bir teknik olan botoks, dolgu enjeksiyonu ve iple kaş asma çok daha fazla tercih edilmektedir. Botoks enjeksiyonu ile kaşlar olması gereken pozisyona getirilerek dolgu enjeksiyonu ile de oluşan boşluklar doldurulabilmektedir. Bu sayede göz çevresi daha estetik ve genç bir görünüme kavuşturulabilmektedir. Ameliyatsız kaş kaldırma estetiği kesi ve anestezi işlemi gerektirmediği, iyileşme sürecine ihtiyaç olmadığı ve sonuçları daha hızlı bir şekilde görünür olduğu için daha fazla tercih edilmektedir.

Eğer kaş düşüklüğü nedeniyle görüş açınız kısıtlanmış ve estetik açıdan da çok daha yorgun ya da üzgün görünüyorsanız, size en uygun seçenek için alanında uzman bir estetik cerrahtan daha ayrıntılı bilgi alabilirsiniz.



Op. Dr. İlsun Aka

Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahisi



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