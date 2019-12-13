Kulaklarınız dışa doğru çıkıntı yapıyorsa veya şekilsizse ve bu sizi rahatsız ediyorsa estetik cerrahi sizin için bir seçenek olabilir. Otoplasti denilen kepçe kulak estetiği ameliyatı, en sık 4-14 yaş arasındaki çocuklara yapılır. Ancak, bu operasyon için hiçbir zaman çok geç değildir ve yetişkinler de bu operasyondan faydalanabilir. Otoplasti, kepçe kulaklar ve anormal derecede büyük ya da sarkık kulak memeleri için uygulanabilir.

Nasıl uygulanır?

Kulağın yeniden şekillendirilmesinin birkaç yolu vardır. Birincisi, kulağın ana yapısal bileşeni olan kıkırdak kesilmesidir. Bir diğeri kıkırdakları kesmek yerine katlamak ve dikilmek şeklindedir. Her iki durumda da, cerrah kulakların arkasına küçük bir kesi yaparak ameliyata başlar. Ameliyat tamamlandıktan sonra, kesiler dikişlerle kapatır. Kesiler kulağın doğal kıvrımına gizlendiği için belirgin bir iz oluşmaz. Ameliyat yapılacak düzeltmeye göre ortalama 1,5 ila 2 saat arasında sürebilir.Operasyon genel olarak lokal anestezi altında yapılsa da duruma göre genel anestezi ya da sedasyon da tercih edilebilir. Genel anestezi alan kişiler, ameliyattan önceki gece yarısından sonra veya ameliyat sabahı yemek yiyip içemez. Önceki gece son yemek çok hafif olmalıdır.

Ameliyat günü rahat ve bol ve önden düğmeli kıyafetler giyilmesi tavsiye edilir. Böylece kıyafetinizi başınızın üzerinden çekmek zorunda kalmazsınız. Ameliyattan sonra genellikle aynı gün taburcu edilirsiniz.

İyileşme süreci nasıldır?

Ameliyattan en az bir hafta iyileşme sürecine ihtiyacınız var. Eve gönderilmeden önce başınıza bandaj uygulanır. Sorunsuz bir iyileşme sağlamak için doktorunuzun bandajı nasıl kullanacağınızla ilgili talimatlarını takip etmeniz çok önemlidir. Dikişler iyileştikçe izler daha da belirsiz hale gelir. Komplikasyon riski düşük ve hasta memnuniyeti yüksek bir operasyondur.

Op. Dr. İlsun Aka

Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahisi



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