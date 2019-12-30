Kollajen aşısı cildinize dolgun ve pürüzsüz bir görünüm vermek için uygulanır. Kollajeni anlamak için önce cildinizi anlamalısınız. Deri üç katmandan oluşur: epidermis, dermis ve deri altı doku (hipodermis). Epidermis olarak bilinen en üstteki katman, hücrelerdeki ve dokulardaki su kaybını kontrol eder. Bu koruyucu bariyer olmadan, vücut hızlı bir şekilde dehidre olur yani susuz kalır. Epidermisin hemen altında ikinci kat yani dermis yer alır. Dermis; kan damarları, sinirler ve saç folikülleri içermesine rağmen, öncelikle "kollajen" adı verilen bir proteinden oluşur. Bu protein, hücrelerin ve kan damarlarının büyümesi için bir çerçeve sağlayan bir lif ağı oluşturur. Dermisin birincil bileşeni olduğundan, kollajen cilt için destek yapısı görevi görür. Hipodermis, daha büyük kan damarlarını ve sinirleri içeren bir yağ ve bağ dokusu tabakasıdır. Ayrıca ter bezleri, yağ ve kollajen hücrelerine de ev sahipliği yapar. Hipodermis, vücudunuzun ısısını ve hayati önem taşıyan iç organlarınızı korumaktan sorumludur.

Ciltte neden çizgiler oluşur?

Genç ciltte; kollajen çerçevesi sağlam olur, cilt nemli ve elastik kalır. Gençken cilt; mimiklere ve çevresel etkilere karşı dayanıklıdır. Ancak zamanla destek yapısı zayıflar ve cilt elastikiyetini kaybeder. Kollajen desteği azaldıkça cilt volümünü kaybetmeye başlar. Her gülüşünüzde, kaşlarını her çattığınızda hatta sustuğunuzda bile, cildinize kollajene stres uygularsınız. Bu yüz ifadelerinin etkisi birikimlidir ve zamanla yüzde çizgiler oluşmaya başlar.

Kollajen aşısı nasıl etki eder?

Kollajen aşısı, cildinize kaybetmeye başladığı doğal kollajeni sağlar. Destek yapısının dağılımı yenilendikçe cildinizin doğal güzelliği artar. Ancak bu aşı sadece alanında uzman bir doktor tarafından uygulandığında size fayda sağlar.

Kollajen aşısı nasıl uygulanır?

Herhangi bir alerjiniz yoksa doktorunuz kollajen aşısı uygulamaya başlar. Tedavi edilen bölgeyi uyuşturmak için küçük bir lokal anestezi enjeksiyonu uygulanabilir. Çok ince uçlu iğneler aracılığı ile aşılama yapıldığı için işlem süresince herhangi bir şekilde acı hissedilmez. Yüzünüzün ihtiyacına göre uygulanacak bölgeler, seans sayınıza karar verilir. Kişiye özel olarak çıkarılan tedavi planıyla mümkün olan en pürüzsüz sağlanmaya çalışılır.

Ne sıklıkta uygulanır?

Kişinin ihtiyacına göre 1-3 hafta aralıklarla 1-5 seans olarak uygulanabilir. Kollajen aşısı sonrasında iş ve sosyal hayata hiç ara vermeden devam edilebilir. Ciltte sadece birkaç saat içinde geçen hafif kızarıklık oluşabilir. Cildin hassasiyetine göre ertesi güne kalan izler makyajla rahatlıkla kapatılabilir. Kollajen aşısı, diğer destekleyici yöntemlerle birlikte veya dönüşümlü kullanılırsa çok daha etkili olur. Kollajen aşısı; botokstan önce uygulanırsa kırışıklıkların onarım edilmesini hızlandırır. Dolgu ile beraber kullanılırsa dolguların sarkma ve kırışıklık etkinliğini artırır.

Op. Dr. İlsun Aka

Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahisi

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