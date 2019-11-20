Meme Gelişiminde Eşitsizlik

Tüberöz meme nedir?

Memelerin büyüme çağında ortaya çıkan sıklıkla her iki memeyi etkileyerek asimetriye neden olan doğumsal bir anomali olabilir. Tüp meme, biberon meme, tubular meme, meme fıtığı bilinen diğer isimlendirmelerdir. Göğüslerin şekil, hacim ve simetri yönünden düzeltilmesi gerekebilir. Fıtıklaşarak genişleyen areolalar yani meme başını çevreleyen kahverengi deri alanlar tüp meme sorununa eşlik eden ve düzeltilmesi gereken diğer bir sorundur. Bu durum bazen tek memede gelişmeme, bazen her iki memede gelişmeme olarak da görülebilir.

Neden oluşur?

Araştırmalar göğüslerde bulunan zarımsı anatomik bir yapının embriyolojik hayatın 10. ile 14. haftaları arasında yüksek dozda kolajen birikimine bağlı olarak aşırı kalınlaşmasının memelerin yatay ve dikey eksende büyümesini engellemesine ve meme dokusunun fıtıklaşarak tüp şeklinde büyümesine yol açtığını ortaya koymaktadır.

Nasıl tedavi edilir?

Tüberoz memelerin tek tedavisi ameliyattır. Tek veya çift taraflı olan memelerde simetri, hacim ve formunun yanı sıra yeni meme tabanı ve areola da yeniden şekillendirilir. Areola ideal kabul edilen 4-4,5 cm’lik bir çapa düşürülür. Silikon protezler kas altına veya üstüne yerleştirilerek hacim sağlanırken, kalınlaşarak darlığa neden olan hastalıklı dokular çıkarılır ve göğüslere estetik bir şekil verilir. Göğüslerdeki yumuşak doku eksikliğini gidermek için aynı operasyonda yağ transferi yapılması da gerekebilir. Bazen bu asimetriyi düzeltmek için her iki operasyon da gerçekleştirilir.

İyileşme süreci nasıldır?

Tek veya çift taraflı olması ve hangi derecede bir problem olduğuna bağlı olarak ortalama 2 ile 4 saat süren bir operasyonla işlem tamamlanabilir. 7-10 gün korse giyilmesi gerekebilir. Ertesi gün taburcu olunabilir, 5. gün duş alınabilir, işinize veya gündelik rutine 5. günden itibaren başlanabilir. Normal şartlar altında yürüme gibi hafif sporlara 10. günde, yüzme gibi daha zorlu egzersizlere 8. haftadan itibaren başlanabilir. Nihai sonuçlar tüm meme estetiği girişimlerinde olduğu gibi kişiye özgü yara iyileşmesine bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

Op. Dr. İlsun Aka

Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahisi



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