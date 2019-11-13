Saç aşısı nedir?

Saç aşısı, hücreler arası bağlantıyı sağlayan özel bir içerik ile PRP, vitaminler ve diğer materyallerin kombinasyonundan oluşan özel bir formüldür. Yapılan bu saç aşısı uygulamasıyla uyuyan kök hücreler aktive edilmiş olur. Hücreler arası bağlantıyı sağlayan bu özel form, kök hücrenin modelleme yöntemi ile yeniden doku üretimini tetikleyen bir içeriğe sahipti.

Saç aşısı nasıl uygulanır?

Toplam 1 saat süren işlem, enjeksiyon tekniği ile sadece bir kere uygulanır. Uygulanacak bölgeye lokal anestezi yapılarak işlem ağrısız hale getirilir. Eğer kişide lokal anesteziye karşı alerji ya da acıya aşırı hassasiyet veya enjeksiyona karşı fobi varsa uygulama sedasyon ile yapılabilir. Bu durumda 1 saat olan toplam uygulama süresi yarım saate düşer. Ancak tercih edilen yöntem lokal anestezi ile uygulanmasıdır.

Enjeksiyon minimal hareketlerle saç foliküllerine uygulanır. Formül kök hücreleri aktive ederek tedaviyi başlatır. PRP'den yani kendi kanımızdan gelen kök hücre ve büyüme faktörlerimizi de aktive ederek tedavinin sonuç vermesini hızlandırır. Bu aktifleşen kök hücreler etrafındaki sağlam dokuyu taklit edip modelleme sistemiyle çalışır. Bunun sonucu olarak da saçlarınız etrafındaki sağlıklı folikülleri modelleyerek çoğaltır. Var olan foliküller de daha sağlıklı ve güçlü foliküller haline gelir. Ayrıca yeniden çıkan saçların pigmentasyonuna da etkisi vardır. Saç renginde koyulaşma da yaygın olarak görülmektedir.

Kimlere uygulanabilir?

Erkeklerin üçte ikisi, kadınların ise neredeyse yarısı saç dökülmesi probleminden şikayet etmektedir. Bu tedavi kadın erkek gözetmeksizin 18 yaşından büyük olan herkese uygulanabilir ve her ikisi için de etkili bir tedavidir.

Erkeklerde özellikle kelliğin yeni başladığı erken dönemde uygulandığında, dökülme azalarak durur ve kellik ileriki yaşlara ötelenir ya da tamamen engellenir. Bu vakadan vakaya çeşitlilik gösterir ancak her durumda başarı oranı tatmin edici düzeylerdedir.

İnce tüylü saç teli olanlarda da saç tellerini kalınlaştırarak hacimli ve saçlı bir görüntüye sahip olmaya yardımcı olur. Kadınlarda her türlü saç dökülmesinde kullanılabilir ve başarı oranları oldukça yüksektir.

Hangi sorunlara karşı etkilidir?

Hastalık kaynaklı saç tedavilerinde de oldukça başarılı sonuçlar sağlar. Saçkıran ve lupus kaynaklı dökülmelerde uygulanabilir. Yine kaş ve sakalda sorun yaşayanlarda da başarılı sonuçlar vermektedir.

Metabolik saç dökülmelerinde de etkili bir tedavidir. Demir eksikliğine ya da ilaç kullanımına bağlı dökülmeler de buna dahildir.

Tedavinin etkileri ne zaman görülür?

Tedavinin ilk etkisi saç dökülmesinin azalarak durması olarak gözlemlenir. Saçlanma 4. aydan itibaren görülmeye başlanır. Ancak iyileşme ve saçlanma süreci 1 yıla kadar devam eder.

Saç aşısı erken dökülme dönemlerinde dökülmeyi önleyen ve saçı canlandıran etkili bir tedavi yöntemidir. Saçı iyice dökülmüş ancak saç ekimi düşünmeyenlerde de başarılı sonuçlar alınabilmektedir.

Saç ekimi ile birlikte uygulandığında ise başarının artmasını sağlayan bir yöntemdir.

Op. Dr. İlsun Aka

Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahisi



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