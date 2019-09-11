Yaz Bitiyor, Güneş Lekelerimden Nasıl Kurtulurum?

Güneş lekeleri, adından da anlaşılacağı üzere güneşten gelen ışınların zararlı etkileri sonucu kişilerin ciltlerinde ortaya çıkan özellikle açık kahverengi ve koyu kahverengi görünümlü lekelenmelerdir.

Güneş lekelerinin ortaya çıkmasındaki en önemli etken güneş olmakla beraber, kişinin vücudundaki hormonlara ilişkin birtakım değişimler ve metabolizmasında yaşanan süreçler de güneş lekelenmelerine sebebiyet verebilmektedir.

Kadınların vücudunda hamilelik ve doğum kontrol hapı kullanımı, hormonların işleyişini değiştiren belirgin faktörlerdir. Güneş ışınlarına özellikle gebelik sürecinde ya da doğum kontrol haplarının kullanımı sırasında bilinçsiz ve aşırı maruz kalınması hormonların etkileri ile birleşerek güneş lekelerinin oluşumunda tetikleyici olabilmektedir ki bu şartlarda oluşan derin lekeler tıpta “melazma” olarak adlandırılmaktadır.

Güneş lekelerinin oluşumuna yol açan bir diğer etken olan metabolizma süreçleri ile kastedilen ise yaşlanma gibi zamanın etkileri sonucu kişinin hücrelerinde yaşanan değişimlerin güneş ışınlarına maruz kalan cilt üzerinde yaşlılık faktörüne bağlı güneş lekeleri oluşturabilmesidir.

Temel sebep kişiden kişiye değişmekle birlikte güneş lekeleri, doğuştan olmayan ama cilde rengini veren melanin pigmentinin belli bir bölgede normalden ve olması gerekenden daha çok toplanması sonucu oluşan bir cilt problemi olmaktadır.

Güneş lekeleri nasıl geçer?

Güneş lekeleri, genel olarak kişiye ciddi bir sağlık sorunu oluşturmayan cilt problemi olmakla beraber, özellikle yüz bölgesinde yer alan lekeler kişileri estetik açıdan rahatsız edebilmektedir. Lekelerin estetik kaygılar sebebiyle kişinin psikolojik ve sosyal hayatını olumsuz yönde etkilemesi durumunda bu gibi lekelerin tedavi yoluyla giderilmesi arzulanmaktadır. Güneş lekelerinin tedavisine başlanmadan önce mutlaka alanında uzman bir doktor tarafından lekelere yönelik doğru tanının konulması gerekmektedir. Ciltte yer alan her türlü oluşumun estetik kaygılardan daha öte daha ciddi bir hastalığın işareti olup olmadığının tespiti ile yola çıkmak hasta açısından büyük önem taşımaktadır. Yapılacak muayene sonrasında doktor, lekelerin türüne göre hastayı tedavi seçeneklerine ilişkin bilgilendirmektedir.

Güneş lekeleri lazerle nasıl tedavi edilir?

Doktorun teşhislerine bağlı yönlendirmeleri ve hastanın istekleri doğrultusunda oluşturulan tedavi planına bağlı olarak, kişinin yapısal özelliklerine ve cilt problemini oluşturan lekenin nerede olduğu, genişliği, cilt altındaki derinliği, yaygınlığı gibi niteliklerine göre cihazın uygun akım gücü, dalga boyu, atım ve tarama seçenekleri belirlenmektedir. Son zamanlarda lekelerin tedavisinde en çok tercih edilen Thulium lazer ile gerçekleştirilen uygulamalarda cihazdan sağlanan enerji ile lekelerin niteliğine bağlı olarak seçilen akım gücü, dalga boyu, atım ve tarama seçenekleri ile sorun yaşanan cilt alanı üzerinden geçilmektedir. Thulium lazer ile yapılan işlemde diğer lazer sistemleri ile yapılan uygulamalardan farklı olarak ciltte yüzeyel soymadan ziyade, ciltte oluşturulan kontrollü ufak zedelenmeler ve cilt dermis tabakasındaki pigment üreten melanosit hücrelerinin direk hedef olarak alınması ve kişinin vücudundaki “makrofaj” denilen iyileştirici hücreler sorunlu bölgeye çekilerek cilt probleminin giderilmesi hedeflenmektedir.

Güneş lekeleri, lazerle ne kadar sürede tedavi edilir?

Cildin alt katmanlarına yayıldığı için inatçı tipte sayılan bazı lekelerin diğer lazer sistemleri ile tedavisi daha uzun bir süre ve sabır gerektirmekte iken, Thulium lazer uygulamalarında ilk seansta olumlu değişimler gözlemlenebilmekte ve lekelerin tipine göre kişiden kişiye farklılık gösterebilmekle birliktedir. İşlem 6-8 hafta arayla yapılmakta ve 2 ile 3 seansta tedavi tamamlanmaktadır. İşlem sonrası ortalama 10 gün kabuklanmadan ziyade, ciltte minik kum taneleri şeklinde hissedilmeyecek dökülmeler yaşanmaktadır. Hasta 1 gün sonra günlük hayatına kapatıcı özelliği olan güneş koruyucular kullanarak devam edebilir. İşlemin etkisi 1 ay sonrasında görülmektedir.

Thulium lazere ek olarak PRP, Karbon peeling ve çeşitli içerikli mezoterapi gibi uygulamalar kombine edilerek inatçı lekelerde daha iyi sonuçlar alınabilmektedir. Thulium lazer aynı zamanda anti-anging işlemi olarak kullanabilir. Diğer bir kullanım alanı ise cilt beyazlatma ve aydınlatmada kullanılan bebeksi bir yüz görünümüne sahip olmanıza yardımcı olan Thulium BB işlemleride yapılabilinir.

Op. Dr. İlsun Aka

Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahisi



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