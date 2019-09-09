Yüzümüzün Daha Genç Görünmesi İçin Hangi Uygulamalar Yapılabilir?

Yüzün daha genç görünmesi için estetik cerrahide ameliyatlı ve ameliyatsız çeşitli teknikler uygulanmaktadır. Ameliyat olarak geleneksel yüz germe estetiğinin dışında ameliyatsız teknikler de günümüzde çok popülerdir. Kesi işlemi yapılmadığı için iyileşme sürecinin hızlı olması, anestezi gerektirmemesi ve operasyon geçirildiğinin belli olmaması ameliyatsız tekniklerinin tercih edilme sebepleri arasındadır. Lazerden, enjeksiyon tekniklerine kadar çok çeşitli ameliyatsız teknikler bulunmaktadır.

Botoks

Yaşlanmanın ilk belirtileri genellikle gözler, alın, yanaklar ve dudaklarda kırışıklık olarak ortaya çıkar. Estetik cerrahide ameliyatsız bir tedavi tekniği olarak botulinum toksini enjeksiyonu kırışıklıkların görünümünü azaltmak için çok uzun süredir başarıyla uygulanmaktadır. Enjeksiyonlar yüzdeki belirli kasları gevşetir ve kırışıklıkların belirli bir süreliğine daha az fark edilir hale gelmesine yardımcı olur.

Genç görünümünü korumak isteyenler, kırışık oluşumunu önlemek için de botoks enjeksiyonunu tercih etmektedir.

Ortalama 15 dakika içinde uygulanan botoks enjeksiyonu acısız bir uygulamadır. Kırışıklar üzerindeki etkisini 4 ile 6 ay arasında sürdürebilmektedir. Bu sürenin sonunda enjeksiyon işleminin tekrarlanması gerekmektedir.

Dolgu

Hyaluronik asit: Cildin bağ dokusunun bu doğal bileşeni, kırışıklıklar için kullanılan en yaygın dolgu maddesidir. Sonuçlar tipik olarak yaklaşık altı ay ila bir yıl arasında sürer.

Kalsiyum hidroksiapatit: İçerikli dolgular çene çizgisini şekillendirmek, yanaklardaki hacmi geri kazandırmak, daha derin kırışıklıkları ve cilt kıvrımlarını tedavi etmek için kullanılır. Sonuçlar, şekillendirme için kullanıldığında bir yıl, kırışıklıkları doldurmak için kullanıldığında üç yıl sürer.

Yağ enjeksiyonu: Yağ, alt karın bölgesinden veya diğer bölgelerden liposuction yoluyla alınır ve ihtiyaca göre yanaklarınıza, elmacık kemiklerinize, dudaklarınıza veya alnınıza enjekte edilir. Etkileri uzun süreli olabilir. Ancak istenen sonuçlara ulaşmak ve genellikle vücudun yağ emilimini telafi etmek için alanın aşırı doldurulmasının yanı sıra birden fazla enjeksiyon seansı gerektirebilir.

Göz altı ışık dolgusu

Göz altı ışık dolgusu göz altı morluğu ve çöküklüğünde etkin şekilde kullanılan bir yöntemdir. Göz altında şikayet edilen alana ışık dolgusu yapıldıktan bir hafta sonra göz altında aydınlanma ve yorgun görünümde azalma meydana gelir. Bu dolgunun avantajı doğal gözükmesidir. Etkisi 1-1,5 yıl devam eder.

PRP tedavisiyle yüz gençleştirme

PRP, “Platelet Rich Plasma” platelet (trombosit) yönünden zenginleştirilmiş plazma uygulamasının kısaltılmış adıdır. Bir kişiden alınan az miktardaki kanın santrifüjden geçirilip bileşenlerine ayrıştırılması ve elde edilen “platelet yönünden zenginleştirilmiş plazmanın” yine aynı kişiye cilt gençleştirme ve yapılanmasına destek olma amaçlı enjeksiyon yoluyla geri verilmesi işlemidir. PRP tekniği, vücuda enjekte edildiği bölgelerde kök hücreleri uyarıp, aktif hale geçirerek dokuların yenilenmesine yardımcı olan bir yöntemdir. Bu sayede cildimizin gençleştirilmesinde saç, yüz, vücut yani vücudumuzun her alanının hızla yenilenmesini sağlamada en etkili yöntemlerin başında gelmektedir. İşlem süresi en fazla yarım saattir, 3-4 seans olarak 15 gün arayla ve mezoterapi tekniği ile uygulanır.

Lazerle cilt gençleştirme

Cildin lazer ışınları ile komple taranması sonucu lazer ışınlarının ısıya dönüşmesi ile burada kolajen üretimini arttırmak esasına dayanan bir tedavi yöntemidir. Kolajen üretimi beraberinde yeni bağ dokusu oluşumunu sağlar. Buda cilde gergin, canlı bir görünüm kazandırır. Tedavide Co2 fraksiyonel lazer ışınları kullanılmaktadır. Co2 fraksiyonel lazer ışınları cildin hem üstüne hem de altına etki edebilen etkili bir tedavi yöntemidir. Ciltte mikro kanallar açarak kolajen üretimini tetikler.

Seans süresi ortalama 20-30 dakikadır. Genellikle tek seans yeterli olmakla birlikte, 6 seansa kadar tedavi yapılabilmektedir. Seanslar arasın ortalama 4-6 hafta olması ön görülmektedir. Co2 fraksiyonel lazer tedavisinden sonra ciltte oluşan mikro yaralar hafif kızarıklık şeklinde kendini gösterir. Sonrasında oluşan kabuklanma da yavaş yavaş etkisini kaybedecektir. 1-2 hafta sonunda cilt tamamen normale döner. Kolajen üretiminin artması, bağ dokunun yenilenmesi ve ciltte gözle görülür iyileşme, tedavinin bitiminden 2-3 ay sonra başlayacak, ortalama 12-18 ay kadar devam edecektir.

İple yüz germe (Örümcek ağı estetiği)

İple yüz germe, ameliyatsız yüz germe işlemi aynı zamanda ultra V lift olarak da bilinen, çok daha doğal görünen sonuçlar ortaya çıkaran düz ya da kılçıklı ameliyat iplikleri kullanılarak yapılan germe tekniğidir.

Fransız askısıyla yüz gençleştirme

Fransız askısı tekniği Fransa’da geliştirilen dinamik askı olarak da bilinen ameliyatsız yüz germe tekniklerinden birisidir. Cildin yaşlanması ve kırışıklıkların oluşmasının sebebi öncelikle hacim kaybıdır. Sonrasında cilt kalitesi bozulur, sarkmalar ve kırışıklıklar meydana gelir. Fransız askısı, bu sarkmaları ve kırışıklıkları düzeltmek için uygulanan bir tekniktir. Fransız askısında ameliyatsız germe işlemi, içi polyester dışı silikon esnek ipler ya da biyouyumlu PDO ipler kullanılarak yapılır. Bu özel ipler askılama işlemi için özel olarak geliştirilen iki ucu iğne ya da kanül aracılığıyla yüzde germe işlemini sağlayacak kritik noktalara yerleştirilmesi işlemidir.

Kişinin ihtiyacına ve tercihine göre uygulanan bu teknikler ile yüzün çok daha genç görünmesi mümkün. Uygulamalar hakkında kişiye özel daha ayrıntılı bilgi almak için estetik cerraha başvurulması tavsiye edilir.

Op. Dr. İlsun Aka

Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahisi



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