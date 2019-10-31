Çiftlere rehberlik etmesi için tüp bebek tedavisinde en çok merak edilen 10 soruyu derleyip yanıt verdim.

Tüp Bebek Tedavisinde Kadın ve Erkeğin Yaşı Önemli midir?

35 yaşından genç olan kadınlarda gebe kalma ihtimali daha yüksektir. Kadınlarda yumurtalık rezervi 35 yaşından sonra azalmaya başlar. 37 yaştan sonra yumurtalık havuzundaki kayıp hızı belirginleşmektedir. İlerleyen yaşla beraber kadınlarda yumurta kalitesinde de bozulma gözlenmekte; bu da gebe kalmayı ve sağlıklı çocuk sahibi olma şansını azaltmaktadır. Erkeklerin ise sperm üretimi ömürleri boyunca devam eder ancak yaş ilerledikçe sperm kalitesinde düşüş görülmektedir. Dolayısıyla kadın ve erkelerde yaş faktörü önemli olmakla beraber gelişen yeni tedavi yöntemleri ile çiftlerin yaşları çocuk sahibi olmasına engel değildir.

En Fazla Kaç Kere Tüp Bebek Tedavisi Denenebilir?

Tüp bebek tedavisi uygulama sayısında herhangi bir sınırlama yoktur. Bazı çiftler birkaç denemenin ardından çocuk sahibi olabiliyorken bazı çiftlerde ilk denemelerinde başarılı olmaktadır. 4.deneme sonrası %80 oranında gebelik elde etme şansı vardır.

Tüp Bebek Tedavisi Öncesi Nelere Dikkat Edilmesi Gerekir?

Tüp bebek tedavisine başlayan çiftlerin beslenme ve kilo konusuna dikkat etmesi gerekmektedir. Beslenmeye dikkat etmek tüp bebek tedavisi sürecini olumlu etkiler. Tedaviye başlamadan 2 – 3 ay önce sigara ve alkol tüketimine son verip, sağlıklı ve dengeli bir beslenme alışkanlığı kazanılmalıdır. Sebze, süt ürünleri, yumurta, balık, bakliyatlar, meyve, kuruyemiş ve kuru meyveler tüketilmeye dikkat edilmelidir.

Tedavi Sırasında Kullanılan İlaçların Yan Etkisi Var mıdır?

Tüp bebek tedavisinde kullanılan ilaçların yumurtalık kanseri, diğer başka kanserler, uzun döneme yayılan kilo alma gibi olumsuz bir etkisi yoktur. Yumurtalıkları baskılamak için kullanılan ilaçların sıcak basması, baş ağrıları, vajende kuruluk, ruh halinde değişimler gibi yan etkileri olabilir. Bu etkiler geçicidir.

Tüp Bebek Tedavisinde Başarıyı Etkileyen Faktörler Nelerdir?

Tüp bebek tedavisinde başarıyı birçok faktör etkilemektedir. Anne adayının yaşı, kilo, sigara ve alkol kullanımı, stres, geçirilen hastalıklar, yumurtalık rezervi ve hormonal bozukluklar başarı şansını etkilemektedir.

Tedavi Sırasında Hastanede Olmak Gerekli midir?

Hayır, gerekli değildir. Yumurtalar toplandıktan sonra ve embriyo transferi yapıldıktan sonra 3 – 4 saat hastanede dinlenmeniz yeterlidir.

Tüp bebek tedavisinde kaç embriyo transfer edilir?

Embriyo transferi tüp bebek tedavisindeki en kritik aşamadır. Tedavinin başarılı olup olmaması embriyoların tutup tutmamasına bağlıdır. Tüp bebek tedavisinde yönetmelik kuralları gereğince 35 yaş altındaki kadınlara 1 embriyo, 35 yaşın üstündeki kadınlara da 2 embriyo transferi gerçekleştirilmektedir. Bunun sebebi de tüp bebek tedavisinde olabilecek çoğul gebeliklerin önüne geçilmeye çalışılmasıdır.

Dondurulmuş Embriyolar ile Gebelik Şansı Var mı?

Evet vardır. Embriyolar çok uzun süre sonra çözüldüğünde bile sağlıklı gebelik şansı vermektedir. Sağlık Bakanlığı’nın ilgili yönetmeliği gereğince dondurulmuş embriyolar 5 yıl boyunca sıvı nitrojen içerisinde saklanmaktadır.

Yumurta Toplama İşleminde Ağrı Duyulur mu?

İşlem esnasında acı veya ağrı hissedilmemektedir. Toplama işlemi bittikten sonra hafif bir ağrı hissedilebilir. Hafif ilaçlar ile kolayca giderilebilen bu ağrı, kadının günlük yaşamına olumsuz bir etki etkisi yoktur.

Tüp Bebek Tedavisinde Gebelik Ne Zaman Belli Olur, Başarısız Olursa Tekrar Ne Zaman Denenir?

Embriyo transferinden 12 gün sonra kanda gebelik testi yapılır ve sonuç öğrenilir. Başarısız bir sonuç alınırsa 1-2 ay sonra yeni bir tüp bebek denemesi yapılabilir. 2 ve 3. denemeler de başarısızlıkla sonuçlanmışsa bazı genetik testler, histeroskopi gibi ek incelemeler yapıldıktan sonra tekrar bir tedaviye başlanabilir.