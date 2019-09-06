Kadınların büyük problemlerinden biri de tüylenmedir. Özellikle de yaz aylarında oldukça büyük bir sorun olan tüylenme, hamilelik döneminde biraz daha artış gösterebilir. Peki bu durumun sebebi nedir? Hamilelikte tüylenme sorunuyla nasıl baş edilir? İşte cevabı!

Hormonal değişiklik nedeniyle meydana gelen tüylenme sorunu, genellikle karın bölgesi, bacak ve kollarda, göğüs uçlarında ve yüzde kendini gösterir. Tüylenme farklı bölgelerde görülse de, çoğunlukla ‘Linea Nigra’ etrafında meydana gelir.

Linea Nigra nedir?

Linea Nigra, kadınlarda sadece hamilelik döneminde oluşan ve göbek deliğinin altından üste doğru uzanan koyu renkli bir çizgidir. Hamileliğin ikinci trimesterinde oluşan bu çizgi, hormonlardaki değişim nedeniyle ortaya çıkar ve tüylenme de onun etrafında gerçekleşir.

Hamileliğin İlk Üç Ayına Dikkat!

Tüylenmeler, genellikle hamileliğin ilk üç ayı boyunca çıkar ve 6 aydan sonra da dökülmeye başlar. Hamilelik döneminde başlayan bu sorun hormonlardan kaynaklandığı için çoğu kadında hamilelikten sonra kendiliğinden çözülür.

Kendiliğinden geçmeyen bu tüylenmeler için ise, lazer epilasyon yöntemi önerilir. Fakat hamilelere ilk üç ay önerilmez. Üçüncü aydan itibaren güvenilir merkezlerde yaptırılabilir.

Lazer epilasyon, yüz bölgesindeki tüylenmeler için de uygulanabilir. Bunun bebeğe zarar verici etkisi bulunmamaktadır.

Doktorunuza Danışın!

Tüylenme sorunu olan hamileler, doktoruna danışarak hareket etmeli ve bu durumu sorun etmemelidir. Hamilelik döneminde karşılaşılan bu tip sorunlarla baş etmenin en kolay yolu telaş etmeden ve çözüm yolları için destek almaktır. Anne adaylarının bu dönemde bebek sağlığını da göz önünde bulundurarak hareket etmesi gerekir.

Kesin bir çözüm olmasa da bu dönemde tüylenmelere engel olmak için ağda yöntemi de kullanılabilir. Tüy dökücü kremler cilt altına da nüfus edebileceği için kullanmamakta fayda vardır.

Op. Dr. Seval Taşdemir

Kadın Hastalıkları, Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı

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