Yapılan araştırmalara göre her kadından 9'unda hamilelik süresinde çatlaklar meydana gelmektedir. Çatlaklar; anne adaylarında kimi zaman çok hafif olurken kimi zaman da çok yoğun yaşanmaktadır.

Çatlaklar Nasıl Oluşur?

Hamilelik döneminde vücut gerildikçe esnekliğini kaybeder ve böylelikle çatlaklara zemin hazırlar. Ciltte oluşan çatlamalar öncesi kaşıntı başlayabilir. Ancak bu kaşıntılar yalnız çatlamalara bağlı olmayıp tüm gebelik süresince farklı nedenlerden dolayı da oluşabilir. Kaşıntılarınız için doktorunuza başvurmayı ihmal etmemelisiniz.

Karın çatlakları genellikle hamileliğin 3. ya da 4. aylarında bağ dokusu fazlaca gerildiği için yavaş yavaş ortaya çıkmaya başlar. Özellikle hamileliğin son 3 ayında iyice gerilen karın derisinde beyaz çizgiler şeklinde ortaya çıkan çatlaklar daha da gözle görülür hale gelir.

Çatlakların oluşumundaki en önemli faktörlerden biri genetik yatkınlıktır. Yakın aile bireylerinde çatlak olan kadınların hamilelikte vücutlarında çatlak oluşma ihtimali çok yüksektir. Cildin yapısı da çatlakların meydana gelmesinde önemli bir diğer faktördür. Kuru ciltler hamilelikte daha kolay çatlayabilmektedir.

Çatlaklar Nasıl Önlenir?

Hamileliğinizin ilk aylarından itibaren çatlak oluşumunu engellemek ya da azaltmak için bir takım önlemler alabilirsiniz.

Sağlıklı ve Dengeli Beslenin: Dengeli ve sağlıklı beslenme, ani ve gereğinden fazla kilo artışına engel olur. Böylece karnın olması gerekenden daha fazla gerilmesini engeller. Cildin kolajen ve elastin yapısını besleyecek gıdalar tüketmelisiniz. Vitamin değeri yüksek gıdalar, hücrelerinizi beslerken vücudunuzu hastalıklardan ve deformasyonsan korur.

Yeteri Kadar Su Tüketin: Yeteri kadar sıvı tüketimi, cildin esnekliğini korumasına ve çatlaklara karşı daha dirençli olmasında faydalıdır.

Düzenli Egzersiz Yapın: Hamilelikte yürüyüş ve yoga gibi hafif sporlar hem vücudunuzun esnekliğini destekler hem de zihnen daha dinç olmanızı sağlar.

Çatlak Önleyici Kremler Kullanın: Çatlak önleyici kremler cildinizin nemini artırır hem de çatlakları belli bir oranda önler. Hamileliğin başından itibaren vücudunuzun nemini korumak için doktorunuza danışarak cildinize ve size en uygun kremleri kullanabilirsiniz.

Çatlakların Vücuda Herhangi Bir Zararı Var mıdır?

Çatlakların tıbbi olarak insan vücuduna bir zararı yoktur. Sadece ciltte görünümü bozan zararsız deformasyonlardır. Bebeğinizi kucağınıza aldıktan sonra çatlak izleri renk değiştirerek gümüş ya da sedef benzeri bir görünüme bürünür.

Çatlakların tam olarak tedavisi ise mümkün değildir. Gelişen teknoloji ile beraber kullanım alanı genişleyen lazer tedavisi çatlakların görünümünü azaltmaktadır. Çatlak tedavisine hamilelik ve hatta emzirme sonlandıktan sonra başlamanız gerekir. Bazı tedavilerin emzirme döneminde yapıldığı belirtilse de doktorunuza başvurmadan tedavi sürecine başlamayın.

Bebeğinizi kucağınıza aldığınız zaman geçirdiğiniz tüm süreçleri, yaşadığınız değişimleri harika bir serüven olarak hatırlayacaksınız. Bu izler geriye dönüp baktığınızda bebeğiniz ile sizin aranızdaki bağı simgeleyen küçük hatıralar olarak kalacaktır.