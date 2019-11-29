Kadınlar için birçok psikolojik değişimlerin yaşandığı bir süreç olan hamilelik döneminde anne adayları kendisini iyi hissettiren alışkanlıklarına devam etmek istiyor. Bunlardan biri de saç boyası. Anne adaylarının en merak ettiği konulardan biri de hamilelik döneminde saç boyatma işleminin nasıl olacağıdır.

Gebelikte ve emzirirken uygulanan saç boyalarının bebek üzerinde herhangi bir doğumsal sakatlık yaptığına dair bir kanıt bulunmasa da, saç boyama sırasında az miktarda kimyasal madde vücutta emilir. Bu kimyasal maddenin ne kadar vücut tarafından emildiği ve fetüse ne kadar zarar verdiği belli değildir. Kafa derisine uygulanan herhangi bir maddenin, deriden geçerek vücuda girme miktarı sınırlı olduğu için fetüse geçecek miktar da çok az olacaktır.

İlk 3 Ay Boyanmaz

Gebeliğin ilk üç ayında bebeğin organları oluşmaya başlar ve bu nedenle hamileliğin ilk üç ayında saç boyalarından ve diğer kimyasal maddelerden kaçınmak hem anne hem de bebek için faydalı olacaktır. Beyazlarınızı gizlemek veya dip boya yaptırmak istiyorsanız, gebeliğin ilk üç ayından sonra bitkisel saç boyalarını tercih edebilirsiniz.

Kimyasallara maruz kalmayı en aza indirgemek için doğrudan doğruya kafa derinize veya cildinize uygulanmayan ombre, röfle veya gölge gibi saç boyama işlemlerini tercih edebilirsiniz. Bu boyama işlemlerini seçerken de amonyak veya ağartıcı içermeyen yarı kalıcı bir saç boyası kullanabilirsiniz.

Yarı Kalıcı Boyalar Deneyin!

Yarı kalıcı bir saç rengi uzun süre dayanmaz ancak kimyasallara ve toksinlere maruz kalmanızı azaltabilir. Bir diğer güvenli seçenekler bitkisel saç boyaları veya kınadır. Bitkisel saç boyası; içerisinde başta amonyak ve peroksid olmak üzere kimyasal madde içermeyen, kına, çivit, yaban mersini, mavi kantaron, papatya, çay, soğan kabuğu veya hatmi çiçeği gibi bitkilerden elde edilen saç boyalarıdır.

Boyama İşleminde Mekan Nasıl Olmalıdır?

Saçınızı boyamaya başlamadan önce boyayı saçınızın küçük bir kısmında test ederek alerjik reaksiyon vermediğinizden emin olun. Saçınızı boyarken iyi havalandırılmış bir alanı tercih edin. Nefes aldığınızda içinize çektiğiniz dumanı sınırlandırmak için camı mutlaka açık tutun çünkü saç boyası toksik duman oluşturabilir. Saç boyasını uygularken eldiven kullanmayı ihmal etmeyin. Bu önlem ile cildinizle temas eden ve emilen kimyasalları azaltabilirsiniz.

Düzleştirici, Maşa Kullanmayın

Hamilelik süresince kimyasal içeren saç düzleştiricileri (sodyum hidroksit ve bisülfit içerirler) kullanmanızı önermiyoruz. Bu yüzden doğum sonrasına kadar saçlarınıza fön, düzleştirici, maşa kullanmayıp doğal bırakmak ikiniz için de faydalı olacaktır.

Durulamaya Dikkat

Saç boyasını gereğinden uzun süre saçınızda tutmadan, iyice durulamaya özen gösterin. Yalnız saçınızı durularken çok sıcak su yerine ılık su kullanmaya özen gösterin.