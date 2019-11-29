Tüp bebek tedavisi, doğal yollarla çocuk sahibi olamayan çiftler için en başarılı tedavi yöntemi ancak nadiren de olsa bazen başarılı sonuçlar elde edilemiyor. Başarısız tüp bebek tedavilerinin sebepleri değişse de annenin bağışıklık sitemi de bu tedaviyi olumsuz yönde etkileyebiliyor. Kısaca, vücudun bebeği rahat bir şekilde kabul etmesi için bağışıklık siteminin güçlü ve dengeli olması gerekiyor. Serum tedavisi tam da bu noktada devreye giriyor ve anne adayında embriyonun tutunmasını engelleyen bağışıklık sitemine etki ediyor ve rahim içi dengeleme sağlıyor.

İntralipit Serum Desteğini Kimlere Öneriyoruz?

İntralipid serum desteğini; bağışıklığı güçlü olmayan hastalara, ileri yaşlarda çocuk sahibi olmak isteyen kadınlara, çok sayıda düşük yapmış kadınlara ve tüp bebek tedavisinden sonuç alamayan hastalara öneriyoruz. Özellikle bağışıklık sitemi zayıf olan, başarısız tüp bebek tedavisi yaşayan çiftler için oldukça yararlı ve fiyat olarak da uygun olan bu tedavi yöntemi, sağlıklı doğum gerçekleştirme oranını %80 ile %90 arasında olumlu yönde etkilediğini söylemek mümkündür.

İntralipid Serum Yöntemi Nasıl Uygulanır?

İntralipid serum gliserin, soya fasülyesi yağı, yumurta fosfolipidlerinden oluşan bir yağ emülsiyonundan meydana gelmektedir. Standart tüp bebek tedavisi uygulanan hastanın ilk gününde serum tedavisine de başlanır ve belirlenen aralıklarla bebeğin kalp atışının duyulduğu yani 5 ve 8. haftaya kadar devam edilir. Serumun yan etkileri yok denecek kadar az olsa da şunu da belirtmek isterim, serumun içinde soya ve yumurta olduğu için bu iki maddeye alerjisi olan hastalarda maalesef bu tedavi uygulanmaz.