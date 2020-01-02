Cinsellik algısı ve yaşayış şekli kültürden kültüre değişkenlik gösterir. Hangi kültürden olursa olsun üreme ve cinsel tatmin duygusu her insanın doğuştan getirdiği ilkel dürtülerdendir. Bu dürtünün ortaya çıkma şekli, bastırılması veya tatmin edilmesi kültürel farklılıklardan etkilenir. Geleneksel ataerkil ve manevi yönelimler açısından toplumumuzda cinsellik algısı özellikle kadınlar için dış etkenler tarafından şekillenen ve yönlendirilen bir konudur. Bu etkiler arasında kadınların cinselliği doğal dürtüsel bir dinamik olmaktan çıkararak tabular ve sınırlar içerisinde yaşamaya zorunlu hale getirmektedir. Cinsel yasaklar ve tabular içerisinde şekillenmeye çalışan kadın cinselliğini yeniden keşfetmek ve kalitesini yükseltmek için bazı ipuçlarımız var.

Cinsellikte iletişim önemli

Cinsel istek sağlıklı her yetişkin için normaldir. Cinsel istek duymak ayıp veya utanılacak bir durum değildir. Vücudunuzu tanımak için küçük keşif turlarına çıkmakla başlayabilirsiniz. Vücudunuzla barışmanız ve kendinizi beğenmeniz önemlidir. Kadın bedeni erkeklere göre daha fazla erojen bölge barındırır. Bu bölgeleri keşfetmek cinsel aktivite sırasında sizi daha kaliteli bir noktaya taşıyacaktır. Bu keşifler sırasında eşinizden veya partnerinizden destek almak ilişkinize heyecan katacaktır. Keşfedilen bölgeler hakkında eşiniz veya partnerinizle konuşmak aranızdaki cinsel bağları güçlendirecektir. Aynı şekilde eşinizin veya partnerinizin vücudunu tanımak için keşif turlarına devam edin ve konuşmaktan çekinmeyin. İletişimi güçlü çiftlerin cinsel hayatları her zaman daha avantajlıdır.

Vücudunuzu tanıyın…

Genital bölgenizi tanımak önemlidir. Kadınlar için temel orgazm organı klitoristir. Yaygın sinir uçlarından oluşan bu organın genital bölgedeki yerini keşfetmek, haz duygusunu aktifleştirmek için önemlidir. Genital bölgenizi tanımak için bir el aynası kullanıp kendinizi inceleyin. Vajinanın 1/3 lük kısmını kaplayan pelvik kasların düzenli hareket etmesini sağlayın. Kegel egzersizi olarak bilinen vajina kaslarını, idrar tut/bırak şeklinde düzenli çalıştırmak vajina içerisinde kan akışını hızlandıracak ve cinsel isteğin artmasına yardımcı olacaktır. Bununla birlikte kegel egzersizi vajinanın sıkılaşmasını da sağlayacaktır. Mastürbasyon yapmak yetişkin ve sağlıklı her bireyin hayatında olan normal bir aktivitedir. Kendi sınırlarınızı keşfetmeniz, hayal dünyanızı geliştirebileceğiniz bir imkan oluşturur. Bireysel olarak veya eşiniz/partnerinizle birlikte mastürbasyon yapmak haz duygusunu keşfedeceğiniz ve bunu nasıl yöneteceğinizle ilgili deneyim kazandıracak iyi bir aktivite olacaktır.

Profesyonel destekten kaçınmayın

Cinsel aktivitenin kalitesini düşüren en önemli etkenlerden biri de ilişki sorunlarıdır. İlişkinizde herhangi bir konuda sorun yaşıyor ve mutsuzsanız cinsel hayatınız da bundan olumsuz etkilenecektir. Eşinizle veya partnerinizle ilişki sorunlarınız varsa bunu çözmek için profesyonel destek almanız, iletişiminizi güçlendirmeniz önemlidir. Hem kadın hem erkek için öz bakım cinsel performansı etkileyen bir konudur. Vücudunuzun temizliği ve bakımı partnerinizin size daha rahat ve istekli yaklaşmasına yardımcı olacaktır. Öz bakımın eksik olduğu ilişkilerde cinsel isteksizlik görülebilmekte ve bu durum cinsel tiksintiye kadar gidebilmektedir. Cinsellik uzun bir keşif yolculuğudur. Sabırla ve merakla yapılan her keşif sizi bir basamak yukarıya taşıyacaktır. Keşfiniz sırasında karşılaştığınız dirençler veya cevabını bulamadığınız konularda uzman desteği almaktan çekinmeyin. Her birey, sağlıklı ve tatmin dolu bir cinsel hayatı hak eder.

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı

Op. Dr. Tamer Gültekin

http://www.drtamergultekin.com/