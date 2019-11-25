Kadınlarda genital bölgenin renk değiştirmesi yani koyulaşması veya kararması ciddi bir kozmetik sorun oluşturmaktadır. Aynı şekilde bu sorun koltuk altı gibi vücudun farklı bölgelerinde de görülebilmektedir. Hastalar genellikle yazın bikini giyerken oluşan görüntüden şikayetçi olmaktadır. Bu durum kişinin özgüvenini düşürebilmektedir.



Genital bölgede neden renk değişimi oluşur?

Genital bölge renk değişikliği, genellikle o bölgeye uygulanan tüylerin alınması amaçlı işlemlerden kaynaklanabilirken bazende hormonal bozukluklardan kaynaklanabilmektedir. Bu durumun ayırt edilmesi için hastanın ilk önce jinekolojik olarak muayene edilmesi şarttır. Eğer hormonal bir problem varsa tedavi için yapılıcak uygulamaların herhangi bir faydası olmamaktadır.



Genital beyazlatma işlemi nasıl yapılır?

Genital beyazlatma işlemi yurt dışında yoğun bir şekilde uygulanan bir sorun olup, kozmetik jinekoloji (genital estetik) kongrelerinin ana başlıklarından birisini oluşturmaktadır.



Tedavide kullanılan yöntemler tüm dünyada standart hale gelmiş protokollerden oluşmaktadır. Burada önemli olan hangi hastada hangi tedavi yapılacağını ön görmektir. Her tedavi modeli her hastada işe yaramayabilir veya tedavi işe yaramadığı gibi durumu daha da kötüleşebilir. Bu nedenle tedavi kişiye özel olmak zorundadır.



Tüm dünyada tedavi için kullanılan teknikler içinde ilk olarak lazer uygulamaları gelmektedir. Medikal lazerler çok çeşitli olup hepsinin kendine özel bir kullanım alanı bulunmakatadır. Doğru lazer doğru hastada kullanıldığı zaman sonuçlarda çok başarılı olmaktadır. Burada önemli olan doğru merkez ve doğru doktoru seçmektir.



Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı

Op. Dr. Tamer Gültekin



http://www.drtamergultekin.com/