İdrar kaçırma her yaş grubundan kadını etkileyen bir sağlık sorunudur. Menopoz ve menopoza yakın dönemlerde görülme sıklığı artmaktadır. Birçok nedeni olmakla birlikte en önemlileri; zor vajinal doğumlar, obezite, diyabet, hipertansiyon ve yaşam şekli sayılabilir.

Toplumda sık görülmesine rağmen kadınlar bu konuyu dile getirmekten veya başka bir yakınına sormaktan çekinirler ve tedavisi olup olmadığını genellikle bilmezler. Bu durum zaman içinde sosyal yaşamlarını etkiler ve evden dışarı çıkamaz hale gelebilirler. Bu durum zamanla depresyona kadar giden psikolojik rahatsızlıklara neden olabilir.

Tedavisi mümkün!

Aslında idrar kaçırma, tedavi edilebilen bir rahatsızlıktır ve birkaç çeşidi bulunmaktadır. Bunlardan en sık görülenleri; stres ile oluşan idrar kaçırma (öksürünce, hapşurunca, ağır kaldırınca, gülünce oluşan idrar kaçırma tipi), sıkışma ile oluşan idrar kaçırma (tuvalete yetişememe şeklinde idrar kaçırma tipi) ve birde bunun ikisinin bir arada bulunduğu mixt tip idrar kaçırmadır. Bunların ayrımını jinekolojik muayene, hastanın öyküsü ve birtakım tetkikler yardımı ile yapmaktayız. Teşhis sonrası hasta için en uygun tedavi şekli seçilmektedir. Medikal tedavi, cerrahi tedavi ve lazer tedavisi idrar kaçırma rahatsızlığının tedavi seçeneklerini oluşturmakta olup hangisinin uygulanacağı ise hastanın durumuna göre karar verilmektedir.

Lazer tedavisinin avantajları nelerdir?

Lazer tedavisi, günümüzde medikal amaçla kullanılan yüksek teknolojik lazer cihazları ile yapılmaktadır. Özellikle stres ile oluşan yani öksürünce, gülünce ve benzeri durumlarda oluşan idrar kaçırma tipinde çok etkili bir tedavi şeklidir. Hastane yatışı gerektirmeyen, klinik koşullarında 45 dk'da yapılabilen ağrısız işlemlerdir. Hasta işlem sonrası günlük yaşantısına dönebilmektedir. Son derece konforlu ve etkili bir tedavi yöntemi olan lazerle idrar kaçırma tedavisi tüm dünyada yaygın olarak yapılmaktadır.

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı

Op. Dr. Tamer Gültekin

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