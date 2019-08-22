Vajina içerisinde yer alan kasların istemsiz kasılması sonucu birleşmenin gerçekleşememesi ya da ağrılı ve acılı gerçekleşmesine olan vajinismus tedavi edilmediğinde cinsel ilgi kaybına neden olabilmektedir.

Vajinismus kadınlarının yaşadığı birleşmeyle ilgili olan bu fobik tepki zaman içerisinde cinselliğe dair tüm imajların zayıflamasına neden olabilmektedir. Birçok vajinismus kadını ön sevişme veya klitoral orgazmla ilgili sorun yaşamaz. Cinsel uyarılma sırasında vajinal ıslanma gerçekleşir. Birleşme sırası geldiğinde alınan hazlar yerini korku, endişeye, kuruluk ve kasılmalara bırakır. Haz duygusunun hemen arkasından gelen bu fobik yüzleşme, zihin tarafından diğer hazların da zayıflamasına, ilginin azalmasına neden olmaktadır. Sonuç olarak hiç kimse fobisiyle karşılaşmak istemez.

Genel olarak bakıldığında vajinismuslarda görülen cinsel isteksizliğin temelinde, “sonu birleşmeye gidecek” korkusu yatar. Birleşme kaygısı olmayan dokunuşlarda ve sevişmelerde vajinismuslar cinsel haz alabilmektedir.

Birleşme kaygısından kaynaklanan cinsel ilgi kaybı zaman içerisinde çiftlerin birbirinden uzaklaşmasına, yabancılaşmasına, paylaşımlarının azalmasına da neden olmaktadır. Vajinismusun etkisiyle başlayan bu aseksüel hayat, çiftler için oldukça zorlayıcı ve hayal kırıklıklarıyla dolu bir ortamı beraberinde getirir.

Hem özel hem de sosyal hayatı olumsuz etkileyen vajinismus tedavi edildikten sonra, kadının aktif cinsel hayata adapte olması biraz zaman alabilmektedir. Tamamıyla korkular ve yanlış bilgilerin yoğurduğu cinsellik imajını yeniden oluşturmak, birleşmenin haz boyutuyla tanışmak için çiftlerin cinsel terapi alması önemlidir. Bu sayede edinilen yeni bilgilerin davranış halini alabilmesi ve zihnin buna adapte olma süresi hızlanır. Bu sayede sağlıklı evliliğin temeli olan sağlıklı cinsel hayata kavuşulmuş olunur.

Vajinismus ve vajinismusa bağlı olarak gelişen cinsel isteksizlik, profesyonel destek alınarak kısa sürede tedavi edilebilmektedir.



Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı

Op. Dr. Tamer Gültekin



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