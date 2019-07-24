Vajinismusun ilk temelleri cinsel kimlik yaşının geliştiği dönemlerde atılmaya başlar. Cinsel kimliğin geliştiği yaşlarda çevreden alınan her türlü mesaj, cinsellikle ilgili geliştirdiğimiz yargıların temelini atmaktadır.

Cinsellikle ilgili olumsuz her tip mesaj zihinde kaydedilir ve istemsiz bir şekilde olumsuz bir yargı olarak hayatın bir parçası olur. Bu nedenle farkında olmadan kendi cinsel kimliğimizin oluşmasında çevresel etkenler ağır basmaktadır.

Vajinismus semptomu yaşayan hemen birçok kadının ortak özelliği, cinselliğe karşı ilgisiz olunmasıdır. Cinsellikle ilgili konuşmalardan uzak durmak, dinlememek, dinlerken bile istemsizce bacaklarını kasmak... Cinsel dürtüleri normal işleyen ama birleşmeye karşı fobik tepki geliştirenler de vardır.

Vajinismus semptomlarını kendi iç gözlemleriyle fark edebilen birçok kadın vardır. Bununla birlikte tedaviyle ilgili bahane bulma ve zamana bırakma eğilimi oldukça sık görülmektedir. Vajinismus tedavisi için en iyi zamanlama, semptomların ilk fark edildiği evredir. Semptomlarla sıklıkla karşılaşmak, semptomların daha dirençli olmasına neden olmaktadır. Bu nedenle vajinismus tedavisi için evli olmak zorunluluk değildir. Evlilik öncesinde fark edildiği takdirde sorunsuz bir ilk geceyle evliliği taçlandırmak çiftler için iyi bir konfor oluşturacaktır.

Nedenleri ve direnç miktarı ne olursa olsun, vajinismus kısa sürede ve bilimsel yöntemlerle tedavi edilebilir bir cinsel işlev bozukluğudur.

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı

Op. Dr. Tamer Gültekin

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