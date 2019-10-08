Büyük hayaller ve büyük beklentilerle çıkılan evlilik yolunda vajinismusla tanışan çiftler için mücadele süreci kolay değildir. Hastalığın kabullenilmesi, tedavi için doğru merkezin seçimi dikkat isteyen süreçlerdir.

Tedavi süreci vajinismus çiftleri için, evlilikte karşılaşılan her sorun gibi el ele verilerek yürütülmesi gerekir. Vajinismus sadece kadının değil, çiftin ortak sorunudur. Evliliğin bu sınavına karşı hem maddi hem manevi anlamda kenetlenerek mücadele vermek duygusal bağları da güçlendirecektir.

Vajinismus, kendi içinde hem kadının hem de erkeğin duygu dünyasında çalkantılara neden olur. Yüzleşmek, yenmek için verilen mücadele özellikle kadın için kolay değildir. Bu duygusal iniş çıkışları kontrol etmek için hayatın geneline huzuru ve güveni aşılamak gerekir.

Tedavi sürecinin sorunsuz geçmesi, tedavinin faydalarını daha iyi görmek için neler yapılabilir?

Duygusal iniş çıkışların verdiği gerginliklerden etkilenip, kavga, tartışma ve gerginlikten mümkün olduğunca uzak durun. Tedavi süreci sizin için hassas bir dönem. Bu dönemde birbirinizi incitmemelisiniz. Kadının ve erkeğin duygusal desteğe ihtiyaç duyduğu bu dönemi, evliliğinizin aşılmak üzere olan bir sınavı olarak görüp, bu sınavı başarıyla tamamlamanın gayretini gösterin. Evlilik öncesinde veya evlilikte yaşadığınız vajinismusun dışında sorunlar varsa muhakkak aile terapisi almanız size iyi gelecektir. Evliliğin temellerini ne kadar sağlam atarsanız, karşılaşacağınız sorunlarla baş edebilme özelliğiniz de o denli güçlü olacaktır.

Vajinismus tedavisi başladığında, tedavinizi gerçekleştiren uzmanın kurallarına uymak önemlidir. Cinsel perhiz uygulamasına dikkat edilmesi hem çiftlerin hayal kırıklığı yaşamasına engel olur hem de kişinin kendine ve tedaviye olan güvenini pekiştirecektir. Vajinismus tedavisi sırasında hem bireysel hem de eşli olarak yapılması gereken ödevler vardır. Ödevlerin eksiksiz yapılması, tedavinin kısa sürede tamamlanmasına yardımcı olur. Aynı zamanda ev ödevleri çiftlerin yakınlaşması ve duygusal bağın güçlenmesini destekler. Ev ödevleri ve duygusal paylaşımların daha konforlu gerçekleşmesi adına sosyal hayatı biraz azaltıp tedaviye konsantre olmak size iyi gelecektir. Geç saatlere bırakılan ev ödevlerinden verim alınamadığı da bir gerçektir.

Çift olarak sizi demoralize edecek kişilerden ve konuşmalardan uzak durmalısınız. Zihninizi tüm olumsuz düşüncelerden arındırmak için çaba göstermelisiniz. Beyin neye inanır, neye şartlanırsa beden ona göre hareket edecek ve tepki geliştirecektir. Bu nedenle olumsuz dil kalıplarınızı bir kenara bırakıp pozitif düşünün, pozitif konuşun.

Vajinismus, çift ve uzmanla birlikte kurulacak güçlü bağlarla kolayca aşılabilir.

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı

Op. Dr. Tamer Gültekin

http://www.drtamergultekin.com/