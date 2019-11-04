Vajinismus, bu sorunla karşılaşan çiftler için hem maddi hem de manevi olarak zorlu geçen bir dönemdir. Tedavi için en kısa sürede harekete geçmek bu zorlu sürecin de bir an önce atlatılmasını sağlayacaktır.

Vajinismus, günümüzde bilimsel yöntemlerle ve çok kısa sürede kalıcı olarak tedavi edilebilir. Tedavi için doğru merkezi seçerken dikkat edilmesi gereken kriterler vardır. Bu kriterlerin dışında yapılan tercihlerde hayal kırıklığı yaşanabilir. Yaşanan her hayal kırıklığı da kişilerde özgüven kaybına ve iyileşmeye olan inanca zarar verecektir.

Vajinismus tedavisi için atılması gereken ilk adım jinekolojik muayenedir. Doğru tanı ve doğru tedavi için vajinismus alanında uzman olan bir jinekolog hekim tarafından değerlendirme oldukça önemlidir. Bu değerlendirme sayesinde hastalığın düzeyi saptanır, yapısal bir problem varsa tedavinin içeriği buna göre düzenlenir. Vajinismus tedavisi jinekolojik değerlendirme olmadan yapılırsa eksik tedavi sayılır ve bu durumda da sonuç alınamayabilir.

Bir diğer önemli kriter, uygulanacak tedavinin bilimsel ve etik oluşudur. Modern tıpta en güncel vajinismus tedavi yöntemleri, bilişsel cinsel ve davranışsal cinsel terapilerdir. Bu terapilerin dışında önerilen alkol veya hafif düzeyli uyuşturucu madde alımı, sıcak su oturma banyoları, tek başına uygulanan hipnoz, uzmanın gözetiminde ilişkiye girme, muayeneye izin verebilen hastaların vajinismus olmadığını iddia eden uzmanlar, fiziksel sebep yokken kızlık zarına yapılan cerrahi müdahaleler kesinlikle bilimsellikten ve etikten uzak uygulamalardır. Bu uygulamaları öneren kişi ve kişilerden kesinlikle uzak durulmalıdır.

Önerilen tedavi programının hastaya uygunluğu ve konforlu oluşu bir diğer kriterdir. Hastaya sunulan tedavinin hasta tarafından kolaylıkla uygulanabilmesi ve bu esnada ağrı/acı duyulmaması gerekir. Aksi takdirde hasta, verilen uygulamaları yapmakta zorlanır ve hem kendine olan güvenini kaybeder hem de tedaviye olan inancını yitirir. Ağrı/acıya neden olan uygulamalar, kişide zaten var olan “acıyacak” korkusunu daha fazla pekiştirecektir. Bu durumda da tedaviye karşı direnç oluşacak ve başarı elde edilemeyecektir.

Doğru tercihlerle yapılan vajinismus tedavisi, kısa sürede ve kalıcı olarak iyileşme sağlayacaktır. Bu nedenle atılacak her adımın titizlikle incelenmesini önermekteyiz.

Op. Dr. Tamer Gültekin

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