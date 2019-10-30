Vajinismus, çiftlerin hem sosyal hem de psikolojik olarak yıpranmalarına sebep olan bir semptomdur. Hastalığın en tipik özelliği de çiftlerin tedaviyi sürekli erteleme eğilimleridir. Tedavi ertelendikçe de ödenen manevi bedeller giderek artmaktadır. Bu bedellerden bir tanesi de çocuk sahibi olamamaktır.



Evliliklerini bebekle taçlandırmak isteyen vajinismuslar için bu beklentinin gerçekleşmesi kolay değildir. Her ne kadar vajinismus oldukları halde gebe kalan ve doğum yapan nadir vakalar olsa da birçok çift bunu yaşayamamaktadır.



Vajinismus, kadınlar için cinsellik algısının ileri düzey korkularla yapılanmış halidir. Tedavi çok kısa sürede ve kalıcı olarak gerçekleşse de semptomların tamamen ortadan kalkması ve cinsel algının normale dönmesi daha uzun sürer. Kaldı ki kadınların cinsellik imajı deneyim ve öğrenmeyle gelişir.



Tamamıyla fobik bir tepkiyle şekillenen cinsellik algısını tedavi sırasında yenen kadın, tedavi sonrasında bunu özümseme ve hayatının bir parçasına dönüştürebilmesi için zamana ihtiyaç duyar. Bu zaman kişiden kişiye değişkenlik gösterir.



Vajinismus tedavisinden hemen sonra gebeliği önermemekteyiz. Kadının cinselliği kavraması, haz duygularının aktifleşmesi ve cinsellik algısını olumluya çevirebilmesi için cinsel hayata yatırım yapılması daha sağlıklı olacaktır. Tedaviden hemen sonra gebe kalınması, değişecek olan hormonlardan dolayı cinsel istekte azalmalara neden olabilmektedir. Bununla birlikte gebelikte görülebilecek kanama veya düşük riskinden dolayı çift cinsel perhize girebilmektedir. Henüz düzenli bir cinsel hayata kavuşamayan çiftlerin böyle bir sürece dahil olması cinsel hayatlarını olumsuz etkileyebilir.



Evlilik kurumunda çocuk sahibi olmak şüphesiz hemen her çiftin hayalidir. Mutlu aile ortamında büyüyen sağlıklı gelişimlerinin olduğu da bir gerçektir. Bu nedenle mutlu evliliği zeminini oluşturan sağlıklı ve tatmin edici bir cinsel hayata kavuşulduktan sonra çocuk sahibi olmak çiftler için önerimizdir.





Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı

Op. Dr. Tamer Gültekin



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