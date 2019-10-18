Evliliklerinin ilk günlerinde vajinismusla karşılaşan çiftler bu zorlu süreci atlatmak için uzman desteği alırlar. Tedavi süreci tamamlandıktan sonra çiftlerin cinsel hayatlarından tam bir verim almaları ise zaman ister.



Vajinismuslu kadınlarda cinsellik ve birleşme ile ilgili algılar korku üzerine yapılanmıştır. Dolayısıyla da korkunun yerini haz duygusunun alması zaman ister. İstemsiz kasılmaların kontrol edilebilir olması ve bu kontrolün normal bir davranışa dönüşmesi de yine belli bir zaman ister.



İnsan beyninin yeni bir davranışı kazanması ve bunu bilinçsiz bir şekilde yapabilir hale gelmesi için ortalama 21 günlük bir süresi vardır. Ortalama 21 günlük sürenin ardından korkuyla yapılanmış cinsellik algısı yerini haz duygularına bırakmaya başlar.



Kadınların cinsel hayatları öğrenme ve deneyimle gelişir. Öğrenme sürecinde eşin sabır ve anlayışla destek vermesi gerekir. Tedaviden sonraki bu zaman dilimi içerisinde eşlerin cinsel hayatlarına yatırım yapması gerekir. Cinsellik için zaman ayırmak, geçirilen zamanın kaliteli olması gerekmektedir. Toplumumuzda cinsellik, kadınlar için zorunluluk veya görev şeklinde algılanmaktadır. Bu algının kırılması için haz duygularının aktifleştirilmesi önemlidir. Bir insan haz almadığı bir aktiviteyi başlatmak için ekstra çaba göstermez. Bu nedenle vajinismus tedavisinden sonra çiftler cinselliği keşfetme yolculuğunu keyifli bir serüvene dönüştürmelidirler.



Kişinin öncelikle kendi bedenini tanıması, erojen bölgelerini keşfetmesi ve haz uyaranlarını anlaması için çaba göstermelidir. Kendi bedenini tanımayan kişi, eşinin de bedenini algılayamayacak ve yüzeysel hazlarla cinsel hayatını sürdürecektir. Bu durum zaman içinde sıkıcı, monoton bir hale dönüşecektir. Bu durumu önlemenin en iyi yolu da önce kendi sonra da eşinin bedenini tanımaktır.



İletişim yollarını açık tutmak, cinsellikle ilgili paylaşımlarda bulunmak, kendini ifade edebilmek bu serüveni kolaylaştıracaktır.



Toplumsal baskılarla cinselliğin kötü/ayıp/yasak sayıldığı bir algıdan, yetişkin ve sağlıklı her bireyin hayatının bir parçası olan cinsellik algısına geçiş süreci, çiftlerin bakış açısı, anlayış ve sabrı oranında kolay gerçekleşir.



Cinsel hayatta karşılaşılan tıkanmalar, çiftlerin iletişim sorunları veya ailevi meseleler karşısında çaresiz kaldıklarında uzman desteğine başvurmalarını önermekteyiz. Hayat sorunlarla mücadeleyle geçirecek kadar uzun değil.





Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı

Op. Dr. Tamer Gültekin

http://www.drtamergultekin.com/