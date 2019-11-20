Konjonktiva gözü kaplayan ince bir zardır. Bir alerjen konjonktivayı tahriş ettiğinde, alerjik konjonktivit oluşur. Kaşıntı, en sık görülen şikayettir. Hastaların %75’inde vardır. Sıcak ve kuru havalarda şikayetler daha fazla, yağmurlu serin havalar da daha azdır. Diğer şikayetler göz kapağı veya konjonktivada şişme, ışığa karşı hassasiyet, gözde yabancı cisim hissi, sulu akıntı ve pembeleşmedir.



Alerjik konjonktivitin sebepleri

Alerjik konjonktivitin nedeni, vücudun bağışıklık sisteminin bir alerjene karşı alerjik reaksiyonudur. Allerjik konjonktivit, saman nezlesi, astım ve egzama gibi başka alerjik hastalık belirtileri olan kişilerde daha yaygındır.



En sık alerjik konjonktivite sebep olan alerjenler, ağaç polenleri, ot, kedi, köpek gib hayvanları tüy ve salgıları, parfüm, makyaj malzemeleri, cilt ilaçları, hava kirliliği, duman, akarlar, kontakt lens ve lens solüsyonlarıdır.



Mevsimsel konjonktivit nedir?

Mevsimsel konjonktivit vakalarının çoğu polen mevsimi olan ilkbaharda ortaya çıkar. Mevsimsel alerjik konjonktivit ve kronik alerjik konjonktivit de şikayetleri azaltmak için soğuk kompresler, suni göz yaşı damlaları, alerjenlerden uzak durma güneşte şapka ve gözlük takma yer alır.



Nasıl tedavi edilir?

Tedavisinde antihistamin ve mast hücre stabilizatörleri damla veya hapları kullanılabilir. Kortikosteroidler başka bir seçenektir, ancak katarakt, glokom gibi yan etkileri olabildiğinden kortikosteroidler daha ağır şikayetleri olan hastalarda kullanılmalıdır.





Göz Hastalıkları Uzmanı

Op. Dr. Tufan Evciman



www.tufanevciman.com.tr