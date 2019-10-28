Kimyasal maddelerle oluşan yanıklar göze ait en ciddi yaralanmalar arasındadır. Gözde oluşan hasar az ve geçici olabileceği gibi şiddetli ve körlüğe kadar gidebilen göz yanıkları da olabilir. Kimyasal maddeler kabaca alkali ve asit yanıkları diye ikiye ayrılabilir.

Alkali yanıkları en tehlikeli yanıklardır. Genel olarak, alkalinin pH’ı ne kadar yüksek ise hasar o kadar fazladır. Hasar, alkalinin pH’ı, göze değme miktarı ve süresine göre basit bir kızarıklıktan tamamen körlüğe kadar gidebilir.

En sık alkali yanığa sebep olan ürünler amonyaklı temizlik ürünleri, gübreler, çimento, kireç ve harçtır.

Asit yanıkları ise genel olarak alkali yanıklardan daha az hasar verirler. En sık asit yanığına sebep olan ürünler akü, çamaşır suyu ve sirkedir.

Asit ve alkali yanıklarının yanında alkoller ve çeşitli yapıştırıcılar da önemli göz hasarına sebep olabilir.

Kimyasal yanık durumunda yapılması gereken ilk iş gözün hemen bol su ile yıkanmasıdır. Yıkama işlemi bu iş için hazır olan özel solüsyonlarla yapılsa daha iyi olur. Fakat bu solüsyonlar her yerde olmadığı için hiç vakit kaybetmeden çeşme suyu ile bolca yıkanmalıdır. Yıkama sırasında kapakların açılması gereklidir, kapakların üzerinden yapılan bir yıkama işlemi yeterli olmaz. Yıkama işlemi hastaneye varıncaya kadar devam etmelidir.

Göz Hastalıkları Uzmanı

Op. Dr. Tufan Evciman

www.tufanevciman.com.tr