Renk körlüğü belirli renkleri, kısmen veya tamamen görememe durumudur.

Renk körlüğünün sebebi; gözün görme merkezi olan makulada (sarı nokta) o rengi algılayan pigment hücrelerinin bulunmaması veya gerektiğinden az bulunmasıdır.

Bilindiği gibi bütün renkler aslında üç ana renk olan kırmızı, sarı ve mavinin belirli oranlarda karıştırılması ile elde edilir. Bu üç ana rengi algılayan hücreler retina tabakamızın makula (sarı nokta) bölgesinde eşit olarak bulunur. Bu üç ana rengi algılayan hücrelerden bazılarının hiç olmaması ya da normalden az olması durumlarında değişik renk bozuklukları ortaya çıkar.

Renk körlüğü kimlerde görülür?

Renk körlüğü sonradan hastalık sonucu olabileceği gibi genellikle aileden genetik olarak geçer. Doğuştan olan renk körlüğü çoğunlukla erkeklerde görülür, kadınlarda doğuştan renk körlüğü çok nadirdir. Kadınlar genellikle taşıyıcıdır. Türkiye’de erkeklerin %8’inde renk körlüğü görülürken kadınların sadece %0.4’ünde görülür. Doğuştan renk körlüğü genellikle yeşil rengine karşı olur. Bu kişiler özellikle yeşil rengini normal insanlardan farklı olarak grinin tonları olarak görür. Renk körlüğü tam olarak olabileceği gibi kısmi de olabilir.

Sonradan gelişen renk körlüğü genellikle optik sinir hasarı (genellikle multipl skleroz), beyin hasarları, bazı kimyasal maddelere maruz kalma ve dijital başta olmak üzere bazı ilaç alımlarından sonra da gelişebilir.

Renk körlüğü tespiti

Renk görme muayenesi genellikle “İshihara” denilen ve renkli noktalardan oluşan harflerin okutulduğu bir kitap ile yapılır. Teşhiste diğer bir yöntem renkli iplikleri karıştırıp, şahıstan renkleri gruplandırarak ayırmasının istenmesidir. Renk görme ile ilgili problemi olanlar bu işlemi beceremezler. Ayrıca daha az kullanılan Farnsworth Munsell D-15, Farnsworth Lantern gibi renk görme testleri de vardır.

Renk körlüğü tedavisi

Doğuştan renk körlüğünün tedavisi yoktur. Özel üretilen kontakt lensler hastaların renkleri doğru algılamasını yardımcı olabilir. Bu tür lensleri kullanan hastaların büyük çoğunluğunda renk görmede önemli oranda düzelme tespit edilmiştir.

Hastalık, toksik madde veya kullanılan ilaçlardan dolayı renk körlüğü olanlar, hastalık düzeldiğinde veya ilaç alımı sonlandırıldığında renk görmelerini tekrar kazanırlar.

Renk körlüğünün kişinin normal yaşantısına olumsuz bir etkisi yoktur. Yalnız tekstil, tasarım gibi renklerin önemli olduğu meslekleri seçmemeleri tavsiye edilir. Ayrıca polis, asker, gemi adamı gibi meslekleri de yapamazlar.

Göz Hastalıkları Uzmanı

Op. Dr. Tufan Evciman

www.tufanevciman.com.tr