Opera halkla buluşuyor

23 Temmuz’a kadar devam edecek olan, Türkiye’nin ilk opera festivali kapsamında pek çok önemli eser sahnelenecek. Festivalin açılışı bugün saat 21.30’da Yekta Kara’nın rejisörlüğünde Rossini’nin dev operası “Fatih Sultan Mehmet” ile yapılacak. Cemil topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda gerçekleşecek açılışa Cumhurbaşkanı Abdullah Gül de katılacak. Yekta Kara festivalle ilgili önemli ayrıntıları Milliyet’e anlattı:

- Opera burjuva sanatıdır şeklinde bir düşünce var hep. Bir kere bu gerçek değil. Hayatında hiç operaya gitmemiş insana da ulaşmak istiyoruz.

- Festival kapsamında ilk defa İstanbul’a Berlin Operası ve Bremen Operası geliyor.

- Öncelikli olarak Türkleri konu alan operaları seçtik. Mesela “Fatih Sultan Mehmet”, “Saraydan Kız Kaçırma”, “Zaide”, “Köroğlu”. “Duvara Karşı” Ludger Vollmer’in bestesi ama Fatih Akın’ın filminde yola çıkılarak bestelenmiş bir eser.

- Açılış “Fatih Sultan Mehmet” ile yapılacak. 350 kostüm dikildi, 300 tane başlık ve 300 ayakkabı hazırlandı. Sahneye mehter bölüğü gelecek, sahnede 400 kişi izleyeceksiniz. Eser üzerinde 4 aydır çalışıyoruz. Eseri yönetecek şef de çok önemli biri: La Scala’dan Metropolitan Opera’ya kadar pek çok önemli operada şeflik yapam Antonella Allemandi.

- Rossini’nin bestelediği “Fatih Sultan Mehmet” ilk kez 1820’de Napoli’de sahnelenmiş. Sonra kendisi de bazı değişiklikler yapmış eserde. Bu eserin bir ikinci versiyonu daha var. Ben orjinaline sadık kaldım.