Operadaki Hayalet müzikalinin kazandırdığı ünlü isimler

İngiliz besteci Andrew Lloyd Webber'in ölümsüz eseri The Phantom of the Opera, (Operadaki Hayalet) 8-26 Nisan tarihleri arasında Zorlu’da sahne alacak.



Broadway ve West End’in en güzel örneklerini İstanbullularla buluşturmaya devam eden Zorlu, 8-26 Nisan tarihleri arasında Fransız yazar Gaston Leroux'ın aynı adlı romanından uyarlanan, İngiliz besteci Andrew Lloyd Webber'in ölümsüz eseri The Phantom of the Opera’yı (Operadaki Hayalet) sahnesinde ağırlayacak.



Paris Operası'nda hayalet olarak tanınan, yüzü ileri derecede deforme olmuş bir müzik dâhisinin, yetenekli ve güzel Soprano Christine'e olan saplantılı aşkını konu alan The Phantom of the Opera, kıskançlık, çılgınlık ve ihtirasın kesiştiği büyülü bir hikaye.



İlk olarak 1986 yılında Londra’da sahnelenen müzikal, aradan geçen 28 yıl boyunca sadece Broadway’in en uzun soluklu şovu olmakla kalmadı, beyazperdedeki uyarlamalarıyla, Sarah Brightman, Gerard Butler gibi film ve müzik dünyasına kazandırdığı ünlü isimlerle de adından söz ettirmeye devam etti.



İşte bu ölümsüz eserin sanat dünyasına kazandırdığı ünlü isimler ve müzikalin bilinmeyenleri:



1986 yılında Londra’da gerçekleşen ilk gösterimde Phantom rolünü Michael Crawford, Christine rolünü ise birçok kez Türkiye’de de konser vermiş olan ünlü sanatçı Sarah Brightman üstlendi.



Ünlü müzikal aktörü Michael Crawford, Phantom rolü ile en iyi aktör dalında Olivier (1986) ve Tony (1988) ödüllerinin sahibi oldu.



Müzikalin ilk yıllarında Christine rolünü oynayan Sarah Brightman, müzikalin bestecisi Andrew Lloyd Webber’ın o zamanlarki eşiydi. 1984’te evlenen çift 1990 yılında olaylı bir şekilde boşandı.



Phantom of the Opera müzikali 2004 yılında beyazperdeye uyarlandı. Joel Schumacher’in yönettiği müzikal-film, Phantom rolünü üstlenen Gerard Butler’ı film dünyasına kazandırdı. Film 3 dalda Oscar’a, 3 dalda ise Altın Küre’ye aday gösterildi.



Andrew Lloyd Webber’in bilindik müzikalleri arasında Cats, Evita, Jesus Christ Superstar gibi müzikal devleri de mevcut.



Andrew Lloyd Webber’ın 50. doğum gününe özel olarak The Royal Albert Hall’da gerçekleşen gecede Antonio Banderas, Sarah Brightman ile birlikte müzikalden şarkılar seslendirdi.



2007 yılında Prenses Diana anısına düzenlenen konserde ise ünlü İtalyan tenor Andrea Bocelli, Phantom of the Opera’dan “The Music of the Night” şarkısını yorumladı.



2011 yılında İngiltere Kraliyet ailesinin katılımıyla gerçekleşen “Royal Variety Performance” galasında müzikalin şarkıları ünlü pop şarkıcısı Nicole Scherzinger tarafından yorumlandı.