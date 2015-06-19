Optimum Outlet AVM'de Babalar Günü etkinlikleri

Optimum Outlet AVM, Babalar Günü etkinlikleri kapsamında iki ünlü ismi ağırlıyor. Müzik dünyasının sevilen isimleri Neco ve kızı Ayşe Özyılmazel, Babalar Günü özel söyleşisi ve imza günü etkinliğinde sevenleriyle buluşuyor.

Kurulduğu günden bugüne, sunduğu kaliteli ve avantajlı alışveriş fırsatlarının yanı sıra düzenlediği etkinliklerle de İstanbul ve İzmirliler'in buluşma noktası olan Optimum Outlet, Babalar Günü programı kapsamında iki ünlü ismi sevenleriyle bir araya getiriyor. 20 Haziran Cumartesi günü İstanbul Optimum Outlet’te, 21 Haziran Pazar günü İzmir Optimum Outlet’te sevenleriyle buluşacak olan Neco ve Ayşe Özyılmazel, Babalar Günü neşesini ikiye katlayacak.

İOptimum Outlet’in Babalar Günü etkinlikleri çerçevesinde eğlenceli bir söyleşi gerçekleştirecek olan ikili, bu özel günde baba-kız olmak, baba-çocuk ilişkisi, müzik hayatları gibi konularda merak edilenleri yanıtlayacak ve hayatlarına ilişkin keyifli anekdotları izleyenlerle paylaşacaklar.

İmza Günü ve Mini Konser

Babalar Günü söyleşisinin ardından düzenlenecek imza günü etkinliğinde hayranları için imza dağıtacak olan ünlü ikili, sevenleriyle fotoğraf çektirerek Babalar Günü’nü unutulmaz kılacaklar. Babasından aldığı müzik yeteneğini gazetecilik kariyerine ekleyen Ayşe Özyılmazel, Babalar Günü’ne özel olarak hayranları için Optimum’da mini bir konser de verecek.