Optimum'da çikolata tadında atölye

İstanbul Optimum Outlet, EKS Mutfak Akademisi işbirliğiyle Optimum Club üyelerine özel “Çikolatalı Lezzetler Atölyesi”ni ziyaretçileri ile buluşturuyor. Hafta içi ve hafta sonu atölyeleriyle her yaştan ziyaretçisine geniş bir etkinlik yelpazesi sunan İstanbul Optimum Outlet, “Çikolatalı Lezzetler Atölyesi” ile ziyaretçilerinin haftaya tatlı bir başlangıç yapmasını sağlıyor.



26 Mart Perşembe günü 14:00-16:00 saatleri arasında gerçekleşecek mutfak atölyesi kapsamında katılımcılar, Damla Çikolatalı Tahıllı Kurabiye, Eğlenceli Cake Pops ve Bitter Çikolatalı Granola tariflerini yapacaklar. Kontenjanın 10 Optimum Club üyesi ile sınırlı olduğu etkinliğe katılım ücretsizdir.



İstanbul Optimum Outlet etkinlikleri hakkında detaylı bilgi için http://www.optimumoutlet.com/istanbul web adresini ziyaret edebilirsiniz.