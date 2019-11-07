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07.11.2019 - 16:48 |

Organ bağışıyla "Şans Ver"

Şans Ver projesi kapsamında organ bağışına dikkat çekmenin yanı sıra Türkiye’nin dört bir tarafındaki Medical Park Hastaneleri aracılığıyla organ bağışı da toplanacak.

Organ bağışıyla "Şans Ver"

3-9 Kasım Organ Bağışı Haftası dolayısıyla “Şans Ver” isimli bir sosyal sorumluluk projesi başlatan Medical Park Hastaneleri proje kapsamında; bağış ve nakil süreçleriyle ilgili bilgi paylaşımlarıyla farkındalık çalışmalarına imza atacak. Ayrıca sağlık grubunun hastane lobilerinde stant kurularak yıl sonuna kadar organ bağışı toplanacak.

Proje kapsamında Türkiye’de 28 bini aşkın kişinin organ yetmezliği nedeniyle zor koşullarda hayatını sürdürdüğü ve yaşama tutunmak için mücadele verdiğine dikkat çekiliyor. Her yıl binlerce yeni ismin organ bekleme listesine eklenmesine karşın ülkemizdeki organ bağışı ortalamasında istenenin çok altında olmasından hareketle projeyi hayata geçiren Medical Park, organ bağışı sayısının artması için çalışacak.

Organ bağışında bulunmak isteyenler kurulacak organ bağışı stantlarının takvimine Sansver.org adresinden ulaşabilecek. Sayfada organ bağışıyla ilgili bilgiler ve merak edilen soruların cevapları da yer alıyor.

BAĞIŞ İÇİN 5 DAKİKA AYIRMAK YETERLİ

Organ bağışında bulunmak için sağlık ocaklarına, il/ilçe sağlık müdürlüklerine, bu konuda yetkilendirilmiş devlet ve özel hastanelerin organ bağışı ünitelerine başvurulabiliyor. İki tanık huzurunda imzalanan kısa bir form sonrasında, bağışçıya ''Doku ve Organ Bağış Belgesi'' veriliyor.

 

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