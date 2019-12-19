Organize olalım

Bugün ne yapılabilir? Günün ilk yarısında Başak’ta gerçekleşen son dördün oldukça hızlı organize olabileceğimiz işler getiriyor. Hedeflerimize odaklıyız ve daha çalışkan davranabiliriz. Özellikle öğleye doğru yaptığımız işlerde daha başarılı olabiliriz. Bu saatlerde görüşmeler, ilişkiler daha olumlu sonuçlar verebilir. Düşüncelerimizi çekici şekilde sergileyebiliriz.

Nelerden kaçınmalı? Saat 13:04’ten itibaren Terazi burcuna ilerleyen Ay, öğle sonrasında yine ilişkilerin ve görüşmelerin hassas olabileceğini anlatmakta. Bu saatlerde başkalarını daha iyi dinlemek ve dengede kalabilmek yararlı olacak. Aynı zamanda iş konularında olumlu bir heves sergileyebiliriz. Bugün hareketsiz kalmayacağız.

Maya takviminde bugün

Galaktik ton 10/Jaguar Odaklanmak durumundayız. Ayrıca bizim için hassas ve hatta gizli olan konuların gündeme geldiğini görebiliriz. Mahremiyet önemli bir unsur haline gelebilir. Olayları fazla karmaşık hale getirmemeliyiz.