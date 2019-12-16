Herkese tekrar selamlar, kısaca hatırlamak gerekirse, ortodontik tedavinin dişler ve çeneler arasındaki bozuklukları düzeltmeye yarayan diş hekimliği branşı olduğunu söylemiştik. Peki ortodontik tedaviler hangi metotlarla yapılabilir, bu hafta da bunun üzerinde duracağız.

Sabit tedaviler

Öncelikle ortodontik tedavileri sabit tedaviler ve hareketli apareylerle yapılan tedaviler olarak sınıflandırabiliriz. Bu sınıflandırmalar da kendi içinde farklı bölümlere ayrılmaktadır. Sabit ortodontik tedavilerde, halen en yaygın olarak, genel halk tarafından da daha çok bilinen, metal braketler kullanılmaktadır. Braket dişlere hareket vermek için ortodontik tedavi esnasında dişe yapıştırılan aparatların ismidir. Bu aparatlar, kompozit (ışıkla sertleşen dolgu) malzemelerinin bir türeviyle dişe yapıştırılıp, tedavi bitiminde dişe hiç bir zarar vermeden çıkartılmaktadır. Sabit ortodontik tedavilerde bunların dışında estetik veya şeffaf braket denilen (genelde porselen ve seramik içerikli) malzemeler de kullanılmaktadır. Sabit tedavilerde son olarak, dişlerin iç taraflarına yapıştırılan, lingual dediğimiz braket sistemleri de kullanılabilmektedir.

Hareketli tedaviler

Hareketli tedavilere gelince, daha ziyade küçük yaşlardaki çocuklarda uygulanan damaklıklar ve ergenlik çağından itibaren her yaş grubuna uygulanabilen şeffaf plaklar olarak sınıflandırılabilir. Damaklık tedavileri daha çok başlangıç veya hafif düzeyde ortodontik tedavilerde kullanılıp, genelde ileri düzey ortodontik tedavilere hazırlık yapma amacı güdülmektedir. Şeffaf plaklar günümüzde çok geniş çaplı kullanım alanına sahiptir ve teknolojik ilerlemelerle hızla gelişme kaydetmektedir.

Kişiye özel tedavi planı oluşturulur

Peki hangi tedavi metodu benim için uygun, sorusunun cevabına gelecek olursak. Evet cevap yine bir ortodonti uzmanı muayenesinden geçiyor. Ortodontistiniz, gerek klinik muayene, gerek röntgen ve yardımcı tanı araçları verileri eşliğinde, hastanın ihtiyaçları ve de beklentileri doğrultusunda bir tedavi planı oluşturmaktadır. Gayet kolay olan bu muayene sonucunda hangi metodun hasta için uygun olduğuna birlikte karar verilebilmektedir. İlerleyen haftalarda metodların detaylarını inceleyeceğiz. Şimdilik herkese sağlıklı günler dilerim.

Ortodonti uzmanı diş hekimi Eşref Kerem Atamözlü

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