Ortodontistinizle Ne Zaman Tanışmalısınız?

İlk ortodontik muayene çocuklarda dişlerin çıkması ile birlikte olmalıdır. Bu yaşlarda geniş çaplı ortodontik tedaviler yapılmasa da, ileriye dönük koruma amaçlı bazı uygulamalar çok önemlidir.

Süt dişi tedavileri

Yapısal bozukluklarda, genetik yatkınlık ve çevresel faktörler gibi birçok etken önem arz etmektedir. Öncelikle problemin kaynağı tespit edilip bu doğrultuda bir tedavi planlanmalıdır. Örneğin küçük yaşlarda masum gibi görünen; parmak emme, dil itme, tırnak yeme, kalem ısırma veya yanlış yutkunma alışkanlıkları, ilerleyen yaşlarda ciddi iskeletsel bozukluklara yol açıp uzun ve zahmetli tedaviler gerektirebilmektedir. Genelde toplum tarafından önemsenmeyip ihmal edilen, süt dişi çürükleri ya da süt dişlerinin zamanından önce kaybedilmesi konusu da en büyük ortodontik bozukluk sebeplerinden birisidir. Bu tip durumların oluşmaması için ortodontik muayene yapılmalı, gereken süt dişi tedavileri uygulanmalı ve hasta bütün bu büyüme sürecinde düzenli olarak kontrol edilmelidir.

Ergenlik döneminde diş sağlığı

Özellikle 10-14 yaş civarı ergenlik çağı (pubertal atılım) dönemi ortodontik tedaviler açısından son derece önemlidir. Ortodontik tedavilerle elde edilmeye çalışılan bazı iskeletsel değişiklikler; ancak bu yaşlarda yapılabilmekte olup, ergenlik dönemi sonrasında istenilen cevaplar alınamamaktadır. Tedavilerin başarısı ve uzun ömürlü olabilmesi için bu yaş grubunda mutlaka ortodontik muayene yapılmalıdır. İlerleyen yaşlarda benzer tedavileri yapabilmek için ortodontik amaçlı diş çekimleri veya ortognatik cerrahi operasyonları gerekebilmektedir.

Erken dönemde ortodontik kontroller ve tedaviler çok önemli!

Çocukluk döneminden itibaren ortodontist kontrolünde olan kişilerde oluşabilecek problemler, çok daha basit müdahaleler ile erken dönemlerde önlenebilmektedir. En azından yıllık kontrollerle birçok problemin önüne geçilip basit çözümler oluşturulabilmektedir. Birçok anomali hem çok daha ekonomik hem de daha zahmetsiz şekilde engellenebilmektedir. Bu haftalık bu kadar, tedavi detayları ve yöntemlerini önümüzdeki haftalarda açıklamaya devam edeceğiz.

Herkese zamanında ortodontik kontrol tavsiye ederim ve problemsiz günler dilerim.

Ortodonti uzmanı diş hekimi Eşref Kerem Atamözlü

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