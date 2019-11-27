Ortopedi ve travmatoloji bölümü nedir, neye bakar? Ortopedi doktoru hangi hastalıklara bakar?

Ortopedi ve travmatoloji, genel olarak kas ve iskelet sistemi hastalıkları ile ilgilenir. Ortopedi ve travmatoloji bölümünde hastalara doktorları tarafından gerekli bilgilendirilmeler yapılır. Ardından doğru medikal ve cerrahi tedavi bilimsel yöntemlerle uygulanır. Peki, Ortopedi ve travmatoloji bölümü nedir, neye bakar? Ortopedist doktoru hangi hastalıklara bakar?

Ortopedi ve travmatoloji bölümü nedir, neye bakar?

Kas ve iskelet yapısıyla ilgilenen ortopedi ve travmatoloji sadece bu anlamıyla biliniyor. Birçok hasta kemik ve kas ağrısında hangi doktora görüneceğini bilmiyor. Öncelikle ortopedi ve travmatoloji ne demek bunu incelemek gerekir. Peki, ortopedi ve travmatoloji bölümü nedir, neye bakar?

Ortopedi ve travmatoloji ne demek?

Ortopedi, orthos ve paedia sözcüklerinin birleşiminden oluşmuş düzgün (orthos) çocuk (paedia) anlamına gelir. Temel olarak kas iskelet sistemini ve onun sorunlarını inceleyen, gövdenin devinim dizgesinin morfolojisini ve işlevini değiştiren doğumsal, sonradan edinilmiş ya da travma sonucu oluşan lezyonları incelemeye, önlemeye ve tedavi etmeye yönelik tıp uzmanlık dalıdır.

Travmatoloji, Türk Dil Kurumu'nun açıklamasına göre; Fransızca kökenli (fr:traumatologie) bir sözcük olup, "Sarsıntı bilimi" anlamına gelmektedir. Travmatoloji, bugün en geniş anlamıyla tıp dilinde kullanılmakta ve ortopedi bilim dalıyla birlikte anılarak Ortopedi ve Travmatoloji anabilim dalı şekliyle yerleşmiştir. Travmatoloji daha çok, travma sonucu oluşan durumlarda acil tedavi içeren daldır. Kısaca travmatoloji, yaralar, kırıklar, yanıklar, ezikler, çıkıklar gibi travmatik lezyonlarla ilgilenen tıp dalıdır. Travmatoloji, hasarlı ve yaralanmalı hareket sistemi elemanlarının (kemik, eklemler) eski işlevlerine kavuşmasını ve yaralının hayatını kurtarmayı amaçlar. Travmatoloji; üst ekstremite kırıkları, alt ekstremite kırıkları, psödoartroz ve mallar, travmatoloji radyolojisi, cerrahi tedavi gerektiren kırıklar, vertebra kırıkları, pelvis kırıkları, asetabulum kırıkları, çocuk kırıkları, çıkıklar gibi konuları kapsar. Peki bu bölümü inceleyen ortopedi doktoru hangi hastalıklara bakar?

Ortopedist hangi hastalıklara bakar?

Yukarıda da açıkladığımız gibi ortopedi doktoru kas ve iskelet yapısıyla ilgilenir. Ancak bu bölümle ilgilenen ortopedistin anlamını bilmemiz gerekiyor. Peki, Ortopedist nedir? Ortopedi ve travmatoloji hangi hastalıklara bakar?

Ortopedist nedir?

Ortopedi uzmanları; kemikleri, kasları, eklemleri ve sinirleri inceleyen, incelediği bölgelerle ilgili muayene, teşhis ve tedavi sürecini ilerleten tıbbi personellerdir. Ortopedist olmak için 6 yıllık tıp eğitimi alınması gerekir. Tıp fakültesi eğitiminin ardından 5 yıl süresince ortopedi alanında uzmanlık eğitimi alınır. Ancak bu eğitimlerin sonucunda ortopedi uzmanı olarak görev yapılabilir. Ortopedi uzmanlığının ardından 2 yıllık eğitim alınarak el cerrahisi konusunda yan dal yapılabilmektedir.

Ortopedi ve travmatoloji hangi hastalıklara bakar?

-Doğumsal kalça çıkıkları

-Bacaklardaki eşitsizlikler

-Menisküs yaralanmaları

-Eklem bağlarındaki ezilme ve burkulmalar

-Sinir sıkışmaları

-Tetik parmak

-Tenisçi dirseği

-Eklem kireçlenmeleri

-Siyatik

-Topuk dikeni

-Kıkırdak yaralanmaları

-Lif kopmaları

-Kemik kırıkları

-Kemik iltihapları

-Farklı eklemlerdeki çıkıklar

-Eklem ağrıları

-Romatizmalar

-Boyun ve bel fıtıkları