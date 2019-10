Oscar And The Wolf 22 Eylül'de İstanbul'da

Türkiye’de büyük bir hayran kitlesi bulunan Belçikalı indie pop grubu Oscar And The Wolf, bu kez geçtiğimiz aylarda yayınlanan ve büyük beğeni toplayan “Infinity” albümü sonrasında 22 Eylül'de Uniq Açıkhava Sahnesini taçlandırmaya geliyor. Bu ziyaretin sonrasında ise, 5 Ekim gecesi, ilk kez İzmir Arena'da İzmirli müzikseverler ile buluşacak.

Oscar and the Wolf, Montreux Jazz, The Great Escape, Rock Werchter, Tomorrowland gibi uluslararası festivallerde sahne aldı. Melankolik parçaları Max Colombie’nin özgün vokali etrafında şekillenen grubun 2013 yılında çıkardığı “Orange Sky” single’ı ile dünya çapında bilinirlik kazandı. İki yıllık turnenin ardından, 2014’te ilk albümleri “Entity”i yayınladı.

Grup; Brian Eno, Florence and the Machine gibi önemli isimlerle çalışan Leo Abrahams’ın da katkıda bulunduğu “Entity” albümüyle Belçika listelerinde zirveye yerleşti.

Türkiye’de çok sevilen grubun Volkswagen Arena, Babylon ve son olarak da Öz Yeğin Üniversitesinde verdiği konserlerin biletleri kısa süre içerisinde tükenmişti. Freebird Agency organizasyonuyla gerçekleşecek Oscar and the Wolf konserinin erken dönem avantajlı biletleri Biletix.com’da!