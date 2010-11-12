‘Oscar’lı karikatürler başkentte

Sergi, önceki akşam Tunalı Hilmi Caddesi’ndeki D&R’da Ankaralı sanatseverlerle buluştu. Açılışa Ankara Valisi Alaaddin Yüksel ile birlikte katılan ADV Yürütme Kurulu Başkanı Candan Fetvacı, serginin İstanbul’un ardından Ankara’da açıldığını belirterek, eserlerin yaklaşık 20 ili dolaşacağını dile getirdi. Sergi, 29 Kasım’a kadar görülebilecek. 73 ülkeden, 865 sanatçının, 2 bin 559 karikatür ile katıldığı yarışmada, bu yıl birinciliğe Türk sanatçı Ahmet Öztürklevent layık görülmüştü. Yarışmada ikinciliği Rusya Federasyonu’ndan Sergei Bobylev, üçüncülüğü ise yine Türkiye’den Kürşat Zaman kazanmıştı.