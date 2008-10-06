Oscar’lı Lorelle Antalya’da

Fransa’nın 2007 Oscar adayı olan ve Cannes Film Festivali’nde En İyi Aktör ödülü kazanan, aynı yıl En İyi Film adayları arasında da yer alan Indigenes adlı filmin yazarı Olivier Lorelle bu yıl da Antalya’da. 13 - 14 - 15 Ekim tarihlerinde gerçekleşecek olan Senaryo Atölyesi, tüm amatör ve profesyonel senaristlere açık. Senaristler, atölyeye sadece izleyici olarak veya yazmakta oldukları bir projeyle katılabilecekler. Seçilen projeler, Sedef Ecer’in küratörlüğünde, Olivier Lorelle tarafından analiz edilecekler.