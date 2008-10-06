BİST99.838-0,38EURO6,36-0,51USD5,73-0,71ALTIN277,58-0,64
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz

    Yaşam

    MİLLİYET ANA SAYFA
    HaberlerEtkinlikOscar’lı Lorelle Antalya’da
    06.10.2008 - 12:17 |

    Oscar’lı Lorelle Antalya’da

    Senaryo Yazarları Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde 2006 yılında Sedef Ecer’in küratörlüğünde yapılan senaryo atölyeleri, bu yıl da sürüyor.

    Oscar’lı Lorelle Antalya’da

    Fransa’nın 2007 Oscar adayı olan ve Cannes Film Festivali’nde En İyi Aktör ödülü kazanan, aynı yıl En İyi Film adayları arasında da yer alan Indigenes adlı filmin yazarı Olivier Lorelle bu yıl da Antalya’da. 13 - 14 - 15 Ekim tarihlerinde gerçekleşecek olan Senaryo Atölyesi, tüm amatör ve profesyonel senaristlere açık. Senaristler, atölyeye sadece izleyici olarak veya yazmakta oldukları bir projeyle katılabilecekler. Seçilen projeler, Sedef Ecer’in küratörlüğünde, Olivier Lorelle tarafından analiz edilecekler.

      28 Ekim 2019 Magazin Bülteni28 Ekim 2019 Magazin Bülteni
      daha fazla video için
      GÜNCEL HABERLER

      İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

      Kahramanmaraş'ta askeri araç devrildi

      Kahramanmaraş'ta askeri araç devrildi

      Son dakika... Adalet Bakanlığı, terörist Ferhat Abdi Şahin için harekete geçti

      Son dakika... Adalet Bakanlığı, terörist Ferhat Abdi Şahin için harekete geçti

      Elâzığ’da feci kaza!

      Elâzığ’da feci kaza!

      Tosun Paşa filmi gerçek oldu! 2 ili karşı karşıya getirdi

      Tosun Paşa filmi gerçek oldu! 2 ili karşı karşıya getirdi

      Sıradaki Haber