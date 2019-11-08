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08.11.2019 - 15:13 |

Osevio.com mutluluk dağıtan platform

Özgün çiçek ve hediye tasarımlarını, hızlı ve kaliteli online hizmetiyle ziyaretçilerin beğenisine sunan Osevio.com’u her ziyaret eden kişi, sevindirmek ya da sürpriz yapmak istediği kişiyi mutlu edecek birçok alternatifle karşılaşabilir. Türkiye’nin genç çiçek ve hediye platformu Osevio.com, ustalıkla hazırladığı çiçek aranjmanları, özel gün tasarımları ve hediye kutularıyla özel günleri daha anlamlı hale getiriyor. İster bir doğum günü kutlaması ister iş tebriği ya da özel bir gün konu ne olursa olsun mutlu etmek istenilen kişi gözünde ayrıcalıklı konuma yerleştiren çiçek aranjmanları ve hediye kutuları Osevio.com tarafından ustalıkla hazırlanıyor.

Osevio.com mutluluk dağıtan platform

Mevsimine göre en taze çiçekler dekoratif sunumlarla hazırlanırken Osevio.com’u ayrıcalıklı kılan ürün grubu kutulu çiçekler yıllar boyu saklanma hissi veriyor. Osevio.com, kişiselleşen hediye kategorisiyle çiçek dışında birçok seçenek sunuyor. Kişisel zevkler göz önünde bulundurularak özenle hazırlanan hediyeler, kişinin kalbine dokunarak büyük mutluluklar yaratıyor. Hediye göndereceği kişinin zevkini bilenler, Osevio.com ile en doğru hediyeyi en kısa sürede ulaşabiliyor. Güne kahve içerek başlayanlar için tasarlanan “kahveli neşeli günler hediye kutusu”, makyaj yapmayı sevenler için oluşturulan “makyaj fırçası seti” gibi kişiselleşebilen hediyeler, özel ve ayrıcalıklı olma hissi yaratıyor.

Kalplerde mutluluk, evlerde şıklık yaratan tasarımlar

Osevio.com’un rengârenk çiçeklerle hazırlanan birbirinden şık arenjmanları, yüzleri güldürürken ev dekorasyonuna da güzellik katıyor. Asaletiyle hayranlık yaratan orkideler, sevimli sarı papatyalar, çiçeklerin vazgeçilmezi güller, lilyumlar, şirin bonsailer ve saksı bitkileri tüm tazeliğiyle evlerin atmosferini değiştiriyor. Küçük botanik bahçeler yaratan ve toprak (terra) ile akvaryumun (arium) latince isimlerinden türeyen Teraryum evlerin enerjisini yükseltiyor. Osevio farkıyla hazırlanan Teraryum seçenekleri her özel gün için farklı temalarda hazırlanıyor. Renkli yosunların, sukulentlerin, kurutulmuş renkli çiçeklerin ve eğlenceli objelerin yer aldığı teraryumlar, şıklığıyla ev dekorasyonlarının tamamlayıcısı oluyor.

Osevio.com mutluluk dağıtan platform

Osevio.com hizmette sınır tanımıyor

Kurulduğu 2018 yılından bu zamana 900 farklı ürün grubuyla 50 bin üzerinde kişiye çiçek ve hediye ulaştıran, yarım milyon adet ile 1 futbol sahasını kaplayacak gül satışı yapan Osevio.com’un kurucusu Cem Kara, kariyerine finans sektöründe başlayıp yöneticiliğe yükselen ardından 6 yıl Türkiye’nin önde gelen online çiçek satış sitesinde görev yaptıktan sonra tüm bilgi birikimini markasına aktaran genç bir girişimci. Pazardaki birçok yenilikte öncü olduklarını ifade eden Cem Kara “Tasarım ekibimiz müşteri beklentilerini de göz önüne alarak farklı ürünler çıkarmak için yoğun mesai harcıyor. Osevio olarak her geçen gün büyüyen pazarda hızlı, kaliteli ve ekonomik olarak en iyi hizmeti vererek farkımızı ortaya koyuyoruz. Butik ve hızlı hizmet verirken WhatsApp gibi farklı kanalları da kullanarak daha samimi ve anında ulaşılabilir bir kanal olmaya çalışıyoruz. Bireysel tüketici dışında kurumsal firmalara özgü ürün çeşitliliği de çıkarıyor ve firmalara özel fiyatlandırmalarla hizmet veriyoruz. Çıkış noktamız her ne kadar çiçek ürün grupları olsa da hediye gönderimi başlığı altında farklı ürün gruplarını da ürün gamımıza ekleyerek Osevio.com’u büyük online hediye platformu haline getirmeyi hedefliyoruz.” ifadesinde bulundu.

Kurulduğu 2018 yılından bu yana 50 bin üzerinde kişiye çiçek ve hediye ulaştıran marka, Türkiye’de 44 ilde aynı gün içerisinde teslimat yaparken, yurdun tamamına kargo ile hizmet veriyor. Aynı gün içinde teslim edilen siparişler ekip tarafından takip ediliyor ve gönderinin durumuyla ilgili anlık bilgilendirme yapılıyor. Aynı zamanda ziyaretçilerine canlı destek hizmeti veren marka, en doğru hediyeye en ekonomik fiyatlarla ulaşma imkânı sunuyor. 96 seçkin yerel partnerle işbirliği içerisinde olan Osevio.com, sisteme dahil ettiği yerel ortakların kurumsallaşması için yaptığı çalışmalar kapsamında verdiği eğitim ile satış sonrası hizmette de farkını ortaya koyuyor.

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