Osmanlı temalı kromolitografi sergisi açılıyor

Avrupalıların Türk ve Türkiye algısının temelini oluşturan basılı en eski renkli reklamlar tarih ve sanat meraklılarıyla buluşuyor.

Türkiye'nin en köklü liselerinden biri olan Saint-Michel Fransız Lisesi 125. kuruluş yılı şerefine benzersiz tarihi kromolitografi koleksiyonunu ziyarete açıyor.

Lise, 125. Kuruluş yıldönümü şerefine gerçekleştirdiği etkinlikleri vitraylarının güzelliğiyle ünlü Jeanne d’Arc

salonundaki bu özel sergiyle taçlandıracak. Saint-Michel Fransız Lisesi tarafından nisan ayında Şişli Jeanne d’Arc salonunda düzenlenecek sergide Avrupalıların Türk ve Türkiye algısının temelini oluşturan basılı en eski renkli reklamlar tarih ve sanat meraklılarıyla buluşuyor.



Türkiye’nin reklam temalı ilk kromolitografi sergisi



19. yüzyılda reklam dünyasının temelini oluşturan renkli “kromolitografi” baskı tekniği, resimlere kazandırdığı canlılık ve albeniyle Avrupa ve Amerika’da tüm ticaret dünyasını derinden etkilemişti. Reklam sektörünün büyüme ve gelişmesinde çok önemli bir rol üstlenen ve “kromolitografi” tekniğiyle basılan “kromo’lar”, dönemin özellikle çocuklara ve ev hanımlarına hitap eden tüm gıda ürünlerinden çıkarak, rengârenk çizimleriyle tüketiciyi etkilemenin yanı sıra, onları farklı dünyalarla tanıştırma, farklı kültürleri öğretme ve bilgilendirme görevini de üstlendiler.



İşte Saint-Michel Fransız Lisesi’nin ‘Frédéric İzydorczyk Kromo Koleksiyonu’ Fransa’da 19.yüzyıl sonu ve 20.yüzyıl başında ürünlerle tüm Avrupa’ya yayılmış birbirinden güzel yüzlerce Türkiye temalı “kromo”yu tarih ve sanat meraklılarıyla buluşturuyor.

Sergide, dönemin Avrupa’sında üretilen çikolata, şekerleme, süttozu, kakao, et bulyon gibi farklı gıda ürünlerinden çıkan, “Türkler, Türkiye, İstanbul şehri, Anadolu ve Osmanlı İmparatorluğu’nda yaşam” temalı yüzlerce renkli reklam izlenebilecek.



Dönemin çocuklarının büyük özenle biriktirdikleri bu renkli reklamlar, Avrupalıların algısındaki Türkiye’yi gözler önüne sererken, sizleri çocukluğunuzun o eğlenceli dünyasına da tekrar götürecek. Bu dünyayı günümüzde yeniden yaratmak için süslenen Jeanne D’Arc Salonunda, Butterfly’ın sergi için özel ürettiği enfes çikolataları tadarken çocukluğunuzun o renkli ve heyecan dolu dünyasını yeniden keşfe çıkacaksınız.



“Saint-Michel Fransız Lisesi 125.Yıl Osmanlı’yı Biriktirmek Kromolitografi Sergisi” Jeanne D’Arc Salonu’nda 14 Nisan- 14 Mayıs 2011 tarihleri arasında gezilebilir.