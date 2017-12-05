Marka Strateji Danışmanı ve Yazar Didem Moralıoğlu tek kişilik bir değişim ve dönüşüm sanatı gösterisi olan “Kuşbakışı Hayat”ı 10 Aralık Pazar günü OGAD (Otizm Güçlü Aile Derneği) yararına saat 16:00’da Dedeman Otel Gayrettepe’de sergileyecek.

Marka Strateji Danışmanı ve Yazar Didem Moralıoğlu OGAD’ın Yeni Yıl Şenliği’nde Mutlu Yaşam Buluşması kapsamında görselhikayeler, dans, klasik müzik ve şiirlerle bezenmiş “Kuşbakışı Hayat” isimli gösterisini sergileyecek ve cesaretli, özgüvenli, enerjik, coşkulu, üretken, huzurlu ve azimli olmanın çok zor olmadığını kuşların hikayesi üzerinden aktararak,katılımcıların "Hayallerimi gerçekleştirmek için değişmek ve dönüşmek mümkün, yeter ki o içimdeki sevgi ve aşk ile merhaba diyebileyim” diyerek ayrılmasını sağlayacak.

Yazar ve yönetmen Murat İpek’in kaleme aldığı, 60 dakika süren“Kuşbakışı Hayat” isimli gösteride Didem Moralıoğlu öncelikle bize “Dünyayı döndüren hayallerdir” diyor ve hepimizin hayallerine ulaşmak için içindeki o çocuğu her daim canlı tutması gerektiğini, çünkü hayatta tek ve biricik olduğumuzu, kendimize verebileceğimiz en büyük armağanın kendimizi bilmek ve kendimizi var etmek olduğunu Simurg efsanesi üzerinden "motivasyon", "aşk", "kendini tanı", "farkındalık", “yalnızlık", "kendini sınama" ve “kendin ol" olarak sıraladığı 7 çetin vadiden geçen kuşlar ile anlatıyor. Muhakkak kendinizden bir şeyler bulacağınız ve hayatınıza çok şey katacak olan bu gösteri; çocukluk saflığına geri dönmeyi, yeniyi inşa etmeye çabalamayı, yüzleşmeyi, karar vermeyi, durmayı veya yola devam etmeyifantastik bir hikayeden, akılcı ve eğlenceli bir oyuna dönüştürerek aktarıyor. 60 dakikanın nasıl geçtiğini anlamayacak vedüşünürken tebessüm etmenizi sağlayacak “Kuşbakışı Hayat” gösterisi ile OGAD’a destek verirken, değişmek ve dönüşmek mümkün hadi kendi değişim ve dönüşümüz için de sizde bir adım atın diyor.

